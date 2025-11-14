https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-basbakani-merzten-zelenskiye-sert-cagri-ukraynali-multeciler-almanyaya-toplu-gelmemeli-1100986329.html
Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'
Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet ederek, “Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli”... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T01:19+0300
2025-11-14T01:19+0300
2025-11-14T01:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
almanya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya akışını durdurmaya çağırdı. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz ayrıca, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğruladı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtildi.Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/polyanskiy-ukrayna-zelenskiynin-politikalarinin-sonuclarini-yasiyor-1100985543.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, almanya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
avrupa, almanya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet ederek, “Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli” dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya akışını durdurmaya çağırdı.
Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:
“Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli”
Merz ayrıca, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğruladı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtildi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.