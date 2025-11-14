Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/almanya-basbakani-merzten-zelenskiye-sert-cagri-ukraynali-multeciler-almanyaya-toplu-gelmemeli-1100986329.html
Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'
Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet ederek, “Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli”... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T01:19+0300
2025-11-14T01:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa
almanya
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fe4159f3f2ee2ad07e17e28b42419ed9.jpg
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya akışını durdurmaya çağırdı. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz ayrıca, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğruladı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtildi.Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/polyanskiy-ukrayna-zelenskiynin-politikalarinin-sonuclarini-yasiyor-1100985543.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100751548_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_48d32903108882b1e4054720dc6789ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa, almanya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
avrupa, almanya, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'

01:19 14.11.2025
© Utku UçrakFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© Utku Uçrak
Abone ol
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet ederek, “Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli” dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya akışını durdurmaya çağırdı.
Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:

“Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli”

Merz ayrıca, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğruladı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtildi.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
DÜNYA
Polyanskiy: Ukrayna, Zelenskiy’nin politikalarının sonuçlarını yaşıyor
Dün, 23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала