Almanya Başbakanı Merz’ten Zelenskiy’e sert çağrı: 'Ukraynalı mülteciler Almanya’ya toplu gelmemeli'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından şikayet ederek, “Ukraynalılar ülkesine hizmet etmeli, Almanya’ya gelmemeli”... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy’i Ukraynalı mültecilerin Almanya’ya akışını durdurmaya çağırdı. Konuşmasında Merz, şu ifadeleri kullandı:Merz ayrıca, Almanya’nın artan Ukraynalı mülteci sayısından memnun olmadığını vurgulayarak hükümetin yerinden edilenler için ödemeleri azaltma planlarını da doğruladı. Özellikle, Ukraynalıların artık sosyal yardımlardan yararlanamayacakları belirtildi.Birleşmiş Milletler verilerine göre, Şubat 2022’den bu yana yaklaşık 6.7 milyon Ukraynalı ülkeyi terk etti. Bazı bölgeler büyük ölçüde boşaldı, genç nüfus ülkeyi terk ederken, yaşlılar çoğunlukla kaldı. BM, durumun ciddi endişe yarattığını belirtiyor.

