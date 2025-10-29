https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/adisyona-eklenen-servis-bedeli-ve-kuver-yasal-mi-siparis-edilmeyen-urunun-ucreti-odenir-mi-tuketici-1100513321.html

Adisyona eklenen servis bedeli ve kuver yasal mı? Sipariş edilmeyen ürünün ücreti ödenir mi? Tüketici ne yapmalı?

Servis bedeli uygulaması yasal mı, tüketici bunu ödemek zorunda mı? Kuver nedir ve menüde yer almak zorunda mı? Tüm bu sorular neredeyse tüm tüketicilerin kafalarını karıştırıyor.Son yıllarda birçok mekanda uygulanan servis bedeli ücreti fişe yansıtılmaya başlandı. Diğer yandan ise kimi işletmeler kuver ücreti alıyor. Peki yasal sınır ne diyor? Hangi ödeme gönüllü hangisi hizmetin karşılığı. Sputnik Türkiye tüm merak edilenleri TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'ye sordu.Kuver nedir? (Mal - ürün teslimi)Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesindeki açıklamaya göre; kuver sunum aşamasında yer alan ürünler.Sputnik Türkiye'ye konuşan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise kuverin tanımını şu şekilde yapıyor:Kuver ücreti yasal mı?'Sipariş etmediği ürünü yese dahi hak iddia edilemez'Servis bedeli nedir? (Hizmet satışı)Son yıllarda pek çok restoran ve lokanta, hesap ücretinin yüzde 10'u civarında ek bir bedeli adisyona ekleyerek müşterilerinden talep etmeye başladı. Burada istenilen ücretin karşılığı ise işletmenin müşteriye sunduğu servis (masa düzeni, garson hizmeti vb.) karşılığı alınan ek ücret.Mekan sahipleri bu uygulamaya sebep olarak da 'müşterilerin bahşiş bırakma alışkanlığını azaltması' olarak gösterdi ve yurt dışındaki uygulamalara dikkat çekildi. Peki servis bedeli yasal mı?Servis bedeli yasal mı?Avukat İbrahim Güllü "Restoranların yemek bedeline "servis ücreti" veya bedel eklemesi yasal değildir" dedi ve şunları ekledi:Servis bedeli neye göre belirleniyor? Yüzde 10 mu yüzde 20 mi?Kuver ile servis bedeli farkı nedir?Kuver ve servis bedeli farklı hukuki kalemlerdirBahşiş nedir? Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para. Gönüllülük esasına dayanır, hesabın yüzde 10'u kadar olabilir.Ticaret Bakanlığı servis ücreti konusunda ne diyor?Bakanlık, restoran ve kafelerde müşterilerden alınan “servis ücreti” veya “herhangi bir isim altında ücret” taleplerinin, işletmenin tarife ve fiyat listesinde açıkça gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Açıklamaya göre: eğer bu ücretler listede yazmıyorsa, işletmeye idari para cezası uygulanıyor.Fiyat listesi zorunlu: Servis bedeli yazması zorunluTicaret Bakanlığı'nın 7 Nisan 2024 yılı tarihli duyurusunda şu noktalara dikkat çekiliyor:Servis bedeli ücreti yazmadan servis bedeli alınırsa ne olur?Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.Yasal dayanağı ne? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun şöyle diyor:Tüketici ne yapmalı?Tüketic herhangi bir hizmet karşılığı kendisinden servis bedeli ya da kuver ücreti alındığını fark ederse ne yapmalı?

