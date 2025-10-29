https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/adisyona-eklenen-servis-bedeli-ve-kuver-yasal-mi-siparis-edilmeyen-urunun-ucreti-odenir-mi-tuketici-1100513321.html
Adisyona eklenen servis bedeli ve kuver yasal mı? Sipariş edilmeyen ürünün ücreti ödenir mi? Tüketici ne yapmalı?
Adisyona eklenen servis bedeli ve kuver yasal mı? Sipariş edilmeyen ürünün ücreti ödenir mi? Tüketici ne yapmalı?
TÜKONFED Başkan Vekili Avukat Güllü servis bedeli ve kuverin yasal olup olmadığına dair konuştu ve "Tüketici kuverdeki ürünleri sipariş etmişse yani kuver... 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Servis bedeli uygulaması yasal mı, tüketici bunu ödemek zorunda mı? Kuver nedir ve menüde yer almak zorunda mı? Tüm bu sorular neredeyse tüm tüketicilerin kafalarını karıştırıyor.Son yıllarda birçok mekanda uygulanan servis bedeli ücreti fişe yansıtılmaya başlandı. Diğer yandan ise kimi işletmeler kuver ücreti alıyor. Peki yasal sınır ne diyor? Hangi ödeme gönüllü hangisi hizmetin karşılığı. Sputnik Türkiye tüm merak edilenleri TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'ye sordu.Kuver nedir? (Mal - ürün teslimi)Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesindeki açıklamaya göre; kuver sunum aşamasında yer alan ürünler.Sputnik Türkiye'ye konuşan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise kuverin tanımını şu şekilde yapıyor:Kuver ücreti yasal mı?'Sipariş etmediği ürünü yese dahi hak iddia edilemez'Servis bedeli nedir? (Hizmet satışı)Son yıllarda pek çok restoran ve lokanta, hesap ücretinin yüzde 10'u civarında ek bir bedeli adisyona ekleyerek müşterilerinden talep etmeye başladı. Burada istenilen ücretin karşılığı ise işletmenin müşteriye sunduğu servis (masa düzeni, garson hizmeti vb.) karşılığı alınan ek ücret.Mekan sahipleri bu uygulamaya sebep olarak da 'müşterilerin bahşiş bırakma alışkanlığını azaltması' olarak gösterdi ve yurt dışındaki uygulamalara dikkat çekildi. Peki servis bedeli yasal mı?Servis bedeli yasal mı?Avukat İbrahim Güllü "Restoranların yemek bedeline "servis ücreti" veya bedel eklemesi yasal değildir" dedi ve şunları ekledi:Servis bedeli neye göre belirleniyor? Yüzde 10 mu yüzde 20 mi?Kuver ile servis bedeli farkı nedir?Kuver ve servis bedeli farklı hukuki kalemlerdirBahşiş nedir? Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para. Gönüllülük esasına dayanır, hesabın yüzde 10'u kadar olabilir.Ticaret Bakanlığı servis ücreti konusunda ne diyor?Bakanlık, restoran ve kafelerde müşterilerden alınan “servis ücreti” veya “herhangi bir isim altında ücret” taleplerinin, işletmenin tarife ve fiyat listesinde açıkça gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Açıklamaya göre: eğer bu ücretler listede yazmıyorsa, işletmeye idari para cezası uygulanıyor.Fiyat listesi zorunlu: Servis bedeli yazması zorunluTicaret Bakanlığı'nın 7 Nisan 2024 yılı tarihli duyurusunda şu noktalara dikkat çekiliyor:Servis bedeli ücreti yazmadan servis bedeli alınırsa ne olur?Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.Yasal dayanağı ne? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun şöyle diyor:Tüketici ne yapmalı?Tüketic herhangi bir hizmet karşılığı kendisinden servis bedeli ya da kuver ücreti alındığını fark ederse ne yapmalı?
TÜKONFED Başkan Vekili Avukat Güllü servis bedeli ve kuverin yasal olup olmadığına dair konuştu ve "Tüketici kuverdeki ürünleri sipariş etmişse yani kuver denilen o mini menünün içinde bulunanları sipariş etmişse elbette ki bedelini ödemek zorunda. Ancak sipariş etmediği halde sofrasına konan gelen o ürünü yese dahi ödemek zorunda değil" dedi.
Servis bedeli uygulaması yasal mı, tüketici bunu ödemek zorunda mı? Kuver nedir ve menüde yer almak zorunda mı? Tüm bu sorular neredeyse tüm tüketicilerin kafalarını karıştırıyor.
Son yıllarda birçok mekanda uygulanan servis bedeli ücreti fişe yansıtılmaya başlandı. Diğer yandan ise kimi işletmeler kuver ücreti alıyor. Peki yasal sınır ne diyor? Hangi ödeme gönüllü hangisi hizmetin karşılığı. Sputnik Türkiye tüm merak edilenleri TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü'ye sordu.
Kuver nedir? (Mal - ürün teslimi)
Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesindeki açıklamaya göre; kuver sunum aşamasında yer alan ürünler.
Lokantalarda yemeklerin servisinden önce masaya serilen örtü.
Bu örtüyle birlikte çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. şeylerin servise sunulmasından dolayı alınan ücret.
Sputnik Türkiye'ye konuşan TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü ise kuverin tanımını şu şekilde yapıyor:
Zeytinyağı, biraz tulum peyniri, biraz tereyağı, biraz kızarmış ekmek, birkaç zeytin gibi veya salata gibi ürünler talep etmeden tüketicinin sofrasına getirilirdi. Hesap öderken bu faturaya yansıtılmazdı, ikram olarak işletmenin müşterisine jesti olarak kabul edilirdi. Bazı lüks lokantalar ve restoranlar bu tür uygulamayı yaparlardı. Son zamanlarda ise fiyat listesinin altına kuver diye bir kalem ekliyorlar. Lokantalarda yemek yiyen tüketicilere hesap pusulasında yansıtılan yeni bir ücret kalemi icat edildi. Adı Kuver.
Tüketici kuverdeki ürünleri sipariş etmişse yani kuver denilen o mini menünün içinde bulunanları sipariş etmişse elbette ki yese de yemese de bedelini ödemek zorunda. Ancak sipariş etmediği halde sofrasına konan, gelen o ürünü yese, tüketse dahi ödemek zorunda değildir.
'Sipariş etmediği ürünü yese dahi hak iddia edilemez'
Tüketici Kanununun 6 maddesi açık ve net olarak; bir ürün veya hizmet sunulduğunda, bunun yanına başka bir ürün ya da hizmet satın alma getirilmesini yasaklamıştır. Ayrıca bir sonraki ‘Sipariş edilmeyen mal veya hizmetler’i düzenleyen 7. maddeye baktığımızda; sipariş edilmeyen ürünlerle ilgili tüketicinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ondan bir bedel talep edilemez.Hatta o siparişi etmediği ürünü tüketse dahi bundan herhangi bir hak iddia etmek mümkün değildir. Tüketicinin önüne konulan kuvere karşı sessiz kalması o ürünü ya da hizmeti kabul anlamına da gelmemektedir. Kısaca, tüketiciden sipariş edilmeyen bir ürün veya hizmet için bedel talep edilemez.
Servis bedeli nedir? (Hizmet satışı)
Son yıllarda pek çok restoran ve lokanta, hesap ücretinin yüzde 10'u civarında ek bir bedeli adisyona ekleyerek müşterilerinden talep etmeye başladı. Burada istenilen ücretin karşılığı ise işletmenin müşteriye sunduğu servis (masa düzeni, garson hizmeti vb.) karşılığı alınan ek ücret.
Mekan sahipleri bu uygulamaya sebep olarak da 'müşterilerin bahşiş bırakma alışkanlığını azaltması' olarak gösterdi ve yurt dışındaki uygulamalara dikkat çekildi. Peki servis bedeli yasal mı?
Avukat İbrahim Güllü "Restoranların yemek bedeline "servis ücreti" veya bedel eklemesi yasal değildir" dedi ve şunları ekledi:
Servis ücretinin garson bahşişi olarak alındığı söylense de bahşiş olabilmesi için gönüllü yani rıza ile verilmesi gerekir. Ancak adisyonla birlikte bunlar ilave edilmiş olarak geldiğinden bu bahşiş değil zorla almadır. Fiyat etiketi yönetmeliği gereği Menünün altında ‘servis ücreti’ belirtilse de ya da girişte tabelada alınacağı yazılsa bile tüketici kanunu kapsamında bunun geçerliliğini bulunmamaktadır. Çünkü yönetmelikler kanunlara aykırı olamayacağı gibi fiyat etiketinde tüketiciden istenilecek tüm kalemlerin belirtilmesi gerektiği ifadesi işletmenin her istediğini alacağı anlamı taşımaz. Eğer bir işletmede self servis yoksa servis zaten yemek bedelinin içindedir. Tüketicinin mutfağa gidip yemeğini kendisi doldurmayacağına göre servis ücreti yemek hizmetinin içindedir. Tüketici Kanunun 6. ve 7. maddelerine göre, bir ürün veya hizmetin satın alınması esnasında başka bir ürün veya hizmet satın alınmasına yönelik şart koşulamaz. Ayrıca sipariş edilmeyen bir ürün veya hizmet için bedel talep edilemez. Fiyat etiketi gereği istenilecek kalemlerin menüde gösterilmesi gerektiği yani tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla getirilmiştir. Yoksa işletmenin yazdığı her şeyi talep hakkı olacaktır anlamı taşımaz. Menüde servis ücreti ödenecektir şeklinde bir yazı varsa servis bedeli ödenir ama menüde böyle bir yazı yoksa servis bedeli alamazsın şeklindeki yorum kanuna aykırı olup yönetmeliğin yanlış yorumlanmasıdır.
Servis bedeli neye göre belirleniyor? Yüzde 10 mu yüzde 20 mi?
Yine mevzuatımızda ve Vergi Usul Kanunun 57. maddesinde; Gerçek usulde vergilendirilen KDV mükelleflerinden perakende mal satışı yapanlar ile hizmet ifa edenlerin mal satışlarına ve hizmetlere ait etiket ve listelerdeki fiyatlar, KDV dahil tek tutar olarak ifade edilir. Burada ise gelen ücretin yani üzerine işletmenin keyfine göre %10 yada % 20 oranında ilave ediliyor. Bu oranı kim belirliyor işletme. Neye göre belirliyor, kendi inisiyatifine göre. İşte bunlar hukuki olmayan uygulamalardır.
Kuver ile servis bedeli farkı nedir?
Kuver ve servis bedeli farklı hukuki kalemlerdir
Kuver:
sofraya gelen ürünlerin (ekmek, su, zeytin vb.) bedeli → mal teslimi
.
Servis bedeli:
garson hizmeti veya servis personelinin emeği → hizmet ifası
.
Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para. Gönüllülük esasına dayanır, hesabın yüzde 10'u kadar olabilir.
Ticaret Bakanlığı servis ücreti konusunda ne diyor?
Bakanlık, restoran ve kafelerde müşterilerden alınan “servis ücreti” veya “herhangi bir isim altında ücret” taleplerinin, işletmenin tarife ve fiyat listesinde açıkça gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor. Açıklamaya göre: eğer bu ücretler listede yazmıyorsa, işletmeye idari para cezası uygulanıyor.
Fiyat listesi zorunlu: Servis bedeli yazması zorunlu
Ticaret Bakanlığı'nın 7 Nisan 2024 yılı tarihli duyurusunda şu noktalara dikkat çekiliyor:
19.12.2023 tarihinde ve 32404 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir.
Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.
Servis bedeli ücreti yazmadan servis bedeli alınırsa ne olur?
Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.
Yasal dayanağı ne? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun şöyle diyor:
MADDE 54-
(1) Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatını gösteren, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hâllerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur.
Hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler de bu madde hükmüne
göre düzenlenerek asılır. (2) Etiket, tarife ve fiyat listelerinde belirtilen fiyat ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyat uygulanır.
MADDE 61- (3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar
edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.
Tüketic herhangi bir hizmet karşılığı kendisinden servis bedeli ya da kuver ücreti alındığını fark ederse ne yapmalı?
Tüketici böyle bir durum ile karşılaştığında ücreti ödese bile Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak ücretin ticari faiziyle geri iade edilmesini talep edebilir. Kuver ücreti ile karşılaşan tüketici bunu sipariş etmediyse itirazını bildirsin. İsterse elindeki fatura, fiş ile internet üzerinden kolaylıkla tüketici hakem heyetine başvurarak, ödediği kuver bedelinin ticari faiziyle geri iadesine karar verilmesini talep edebilir. Tüketicinin hakem heyetlerinin kararları mahkeme kararı hükmündedir. Tüketiciler açısından da hiçbir masraf yükümlülüğü altında girmek gerekmemektedir çünkü ücretsizdir.