Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu: Sanatçıların sahne ücretleri rekor kırdı

Ünlülerin yılbaşı programları belli oldu: Sanatçıların sahne ücretleri rekor kırdı

2026'ya girmeye sayılı günler kala yılbaşı akşamı sahneye çıkacak ünlülerin alacağı ücretler de netleşti. 2025'in son akşamında sahnelerde olacak sanatçılar... 14.11.2025

2026 yılbaşı konserleri, Türk müziğinin en popüler isimlerinin sahnede olduğu ve büyük kazançların elde edileceği bir gece olacak.Ünlü komedyen ve şarkıcı Ata Demirer, bu yılbaşı sürpriz bir şekilde yemekli yılbaşı eğlencesinde sahne alacak. Posta'nın haberine göre; Demirer'in yılbaşı etkinliği için 30 milyon TL’ye anlaştığı iddia edildi. Bu gösteriye katılacak olanlar, ‘Yılbaşı Gazinosu’ adlı gösterisini izlemek için ön masalardan 75 bin TL ödeyecek.Megastar Tarkan'ın ise Kıbrıs’taki yılbaşı gecesi konseri için tam 1 milyon dolar (42 milyon TL) kazanacağı belirtildi. Tarkan gibi Kıbrıs'ta olan Hadise de iki gün sürecek konser maratonundan toplamda 20 milyon TL kazanacak.Yılbaşı gecesinde 10 milyon TL kazanan şarkıcılar arasında Gülşen, Mahsun Kırmızıgül ve Ebru Gündeş yer alırken, Bülent Ersoy Kayseri’deki konserinden 7 milyon TL kazanacak. Özcan Deniz, 8 milyon TL'yle Kıbrıs’taki sahnesine çıkacak.Diğer ünlü isimler ise şu şekilde:

