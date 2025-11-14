https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sanatci-muazzez-abacinin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1101011048.html

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD'ye yaşamını yitiren Muazzez Abacı 17 Kasım pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T16:30+0300

2025-11-14T16:30+0300

2025-11-14T16:30+0300

yaşam

atatürk kültür merkezi

muazzez abacı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743970_0:295:2835:1890_1920x0_80_0_0_472c2988fceb8b4eff215818d04e3130.jpg

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacakSanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/muazzez-abacidan-aci-haber-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1100946716.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atatürk kültür merkezi, muazzez abacı