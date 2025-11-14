https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sanatci-muazzez-abacinin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1101011048.html
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'ye yaşamını yitiren Muazzez Abacı 17 Kasım pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T16:30+0300
2025-11-14T16:30+0300
2025-11-14T16:30+0300
yaşam
atatürk kültür merkezi
muazzez abacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743970_0:295:2835:1890_1920x0_80_0_0_472c2988fceb8b4eff215818d04e3130.jpg
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacakSanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/muazzez-abacidan-aci-haber-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1100946716.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743970_123:0:2643:1890_1920x0_80_0_0_b25b651c33318bf1b387e842eacfb684.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
atatürk kültür merkezi, muazzez abacı
atatürk kültür merkezi, muazzez abacı
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
ABD'ye yaşamını yitiren Muazzez Abacı 17 Kasım pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.
İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacak
Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.
Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.