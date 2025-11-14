Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/unlu-sanatci-muazzez-abacinin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1101011048.html
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'ye yaşamını yitiren Muazzez Abacı 17 Kasım pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T16:30+0300
2025-11-14T16:30+0300
yaşam
atatürk kültür merkezi
muazzez abacı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743970_0:295:2835:1890_1920x0_80_0_0_472c2988fceb8b4eff215818d04e3130.jpg
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacakSanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/muazzez-abacidan-aci-haber-dogum-gununde-hayatini-kaybetti-1100946716.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100743970_123:0:2643:1890_1920x0_80_0_0_b25b651c33318bf1b387e842eacfb684.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
atatürk kültür merkezi, muazzez abacı
atatürk kültür merkezi, muazzez abacı

Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

16:30 14.11.2025
© AA / Bülent DorukMuazzez Abacı
Muazzez Abacı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© AA / Bülent Doruk
Abone ol
ABD'ye yaşamını yitiren Muazzez Abacı 17 Kasım pazartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk sanat müziğinin usta isimlerinden olan ve ABD'de yaşamını yitiren Muazzez Abacı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Abacı, 17 Kasım'da Ankara'da toprağa verilecek. Abacı için ilk tören pazar günü İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

İlk tören pazar günü İstanbul'da yapılacak

Sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abacı için 16 Kasım'da saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenleneceğini belirtti.
Abacı'nın cenazesi 17 Kasım'da Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Birçok televizyon programında yer alan ve yüzlerce konser veren Abacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına değer görülmüştü.
Muazzez Abacı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
YAŞAM
Muazzez Abacı'dan acı haber: Doğum gününde hayatını kaybetti
12 Kasım, 19:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала