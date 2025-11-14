https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101002165.html

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T13:09+0300

2025-11-14T13:09+0300

2025-11-14T13:10+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

dnepropetrovsk

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936857_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_48f8b5126983e85f62d730907d01d0a6.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.Dün gece düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Rog yerleşimini düşman güçlerden temizlerken Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Orestopol yerleşim birimlerinin kontrolünü de eline geçirdi.Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:Sekiz yerleşim biriminin tamamında Rusya kontrolünün sağlandığı son bir haftada, Ukrayna ordusunun 8 bin 825 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 131 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Neptun güdümlü füze ile bin 173 uçak tipi İHA düşürüldü, 27 insansız hücumbot vuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukrayna-istihbarati-terorden-vazgecmiyor-moskovada-bir-ust-duzey-yetkiliye-yonelik-saldiri-onlendi-1100991308.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, dnepropetrovsk, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat