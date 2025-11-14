https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ukraynadaki-askeri-hedefler-kinjal-ile-vuruldu-iki-yerlesim-birimi-daha-rusyanin-kontrolune-gecti-1101002165.html
Ukrayna’daki askeri hedefler Kinjal ile vuruldu: İki yerleşim birimi daha Rusya’nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata devam eden Rus güçler, Kiev rejiminin silahlı unsurlarını ortadan kaldırmayı kararlılıkla sürdürüyor. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
dnepropetrovsk
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
13:09 14.11.2025 (güncellendi: 13:10 14.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukraynalı güçlerin Rusya'daki sivil tesislere düzenlediği saldırılara yanıt verdiğini duyurdu.
Dün gece düzenlenen ve Kinjal hipersonik füzelerinin de kullanıldığı bombardımanda, Ukrayna savunma sanayi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji altyapı tesisleri hedef alındı. Belirlenen tüm hedefler imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Rog yerleşimini düşman güçlerden temizlerken Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Orestopol yerleşim birimlerinin kontrolünü de eline geçirdi.
Son bir haftadaki silahlı faaliyetlerin bilançosunu da paylaşan Savunma Bakanlığı, yüksek hassasiyetli silahlarla 1 yoğun ve 5 grup bombardımanı düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlık, bombardımanlarda aşağıdaki tesislerin hedef alındığını kaydetti:
Savunma sanayi kuruluşları ve onları destekleyen Ukrayna enerji tesisleri;
Ukrayna ordusunun silah ve askeri teçhizatının nakliyesi için kullanılan ulaşım altyapısı;
İHA depoları ve fırlatma noktaları;
Ukraynalı birlikler, aşırı milliyetçiler ve yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma alanları.
Sekiz yerleşim biriminin tamamında Rusya kontrolünün sağlandığı son bir haftada, Ukrayna ordusunun 8 bin 825 askeri etkisiz hale getirilirken onlarcası tank 131 zırhlı savaş aracı da imha edildi. Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 9 güdümlü uçak bombası, 17 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, iki adet Neptun güdümlü füze ile bin 173 uçak tipi İHA düşürüldü, 27 insansız hücumbot vuruldu.