https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-ukrayna-basindan-beri-muzakerelere-sicak-bakmiyordu-1100987885.html

Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu

Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Kiev rejiminin başından beri Moskova ile barış görüşmelerine sıcak bakmadığını belirtti. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T06:44+0300

2025-11-14T06:44+0300

2025-11-14T06:41+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

rodion miroşnik

ukrayna

müzakereler

barış

çözüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’yla müzakereleri durdurmasını değerlendirdi.Miroşnik, “Ukrayna başından beri Rusya ile barış görüşmelerine sıcak bakmıyordu” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın bir dönem belirli bir baskı altında barışa yönelik arzularını dile getirmeye başladığını anımsatan Rus diplomat, bir uzlaşma fırsatı ortaya çıkar çıkmaz Kiev’in “barışçıl söylemlere geçtiğini ve saçma sapan şeyler önerdiğini” kaydetti.Eş zamanlı olarak Kiev rejiminin terör eylemlerini ve bombardımanları yoğunlaştırdığına, bu yüzden de sivil kayıpların arttığına dikkat çeken Miroşnik, “Yani uygulamada Ukrayna'nın çözüm planları yoktu” dedi.Üç müzakere turuRusya ve Ukrayna, yılın başından bu yana İstanbul'da 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Son görüşmede, ağır yaralı ve hasta asker değişimlerinin süresiz olarak devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Moskova, Kiev'e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her iki taraftan en az 1200 esirin takasını önermişti.Rusya aynı zamanda siyasi, insani ve askeri konularda üç çalışma grubu oluşturulması girişiminde bulunmuştu. Ancak Ukrayna bu teklife yanıt vermemişti. O zamandan beri müzakere süreci askıya alınmış durumda.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin geçici ateşkesler olmadan uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Bunun gerçekleştirilmesi ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olacağını kaydeden Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan ulusal güvenlik tehditlerinin ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskının yer aldığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-disisleri-ab-karadeniz-bolgesine-karsi-agresif-ve-catismaci-bir-tutum-sergiliyor-1100987636.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, müzakereler, barış, çözüm