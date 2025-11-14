https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-ukrayna-basindan-beri-muzakerelere-sicak-bakmiyordu-1100987885.html
Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu
Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Kiev rejiminin başından beri Moskova ile barış görüşmelerine sıcak bakmadığını belirtti. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T06:44+0300
2025-11-14T06:44+0300
2025-11-14T06:41+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
rodion miroşnik
ukrayna
müzakereler
barış
çözüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_8a5207a00ce038b6880ab46896aecb01.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’yla müzakereleri durdurmasını değerlendirdi.Miroşnik, “Ukrayna başından beri Rusya ile barış görüşmelerine sıcak bakmıyordu” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın bir dönem belirli bir baskı altında barışa yönelik arzularını dile getirmeye başladığını anımsatan Rus diplomat, bir uzlaşma fırsatı ortaya çıkar çıkmaz Kiev’in “barışçıl söylemlere geçtiğini ve saçma sapan şeyler önerdiğini” kaydetti.Eş zamanlı olarak Kiev rejiminin terör eylemlerini ve bombardımanları yoğunlaştırdığına, bu yüzden de sivil kayıpların arttığına dikkat çeken Miroşnik, “Yani uygulamada Ukrayna'nın çözüm planları yoktu” dedi.Üç müzakere turuRusya ve Ukrayna, yılın başından bu yana İstanbul'da 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Son görüşmede, ağır yaralı ve hasta asker değişimlerinin süresiz olarak devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Moskova, Kiev'e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her iki taraftan en az 1200 esirin takasını önermişti.Rusya aynı zamanda siyasi, insani ve askeri konularda üç çalışma grubu oluşturulması girişiminde bulunmuştu. Ancak Ukrayna bu teklife yanıt vermemişti. O zamandan beri müzakere süreci askıya alınmış durumda.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin geçici ateşkesler olmadan uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Bunun gerçekleştirilmesi ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olacağını kaydeden Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan ulusal güvenlik tehditlerinin ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskının yer aldığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-disisleri-ab-karadeniz-bolgesine-karsi-agresif-ve-catismaci-bir-tutum-sergiliyor-1100987636.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376234_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_13d28024585b3f6375fe90c3000c8a59.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, müzakereler, barış, çözüm
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, rodion miroşnik, ukrayna, müzakereler, barış, çözüm
Rusya: Ukrayna başından beri müzakerelere sıcak bakmıyordu
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Miroşnik, Kiev rejiminin başından beri Moskova ile barış görüşmelerine sıcak bakmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’yla müzakereleri durdurmasını değerlendirdi.
Miroşnik, “Ukrayna başından beri Rusya ile barış görüşmelerine sıcak bakmıyordu” ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın bir dönem belirli bir baskı altında barışa yönelik arzularını dile getirmeye başladığını anımsatan Rus diplomat, bir uzlaşma fırsatı ortaya çıkar çıkmaz Kiev’in “barışçıl söylemlere geçtiğini ve saçma sapan şeyler önerdiğini” kaydetti.
Eş zamanlı olarak Kiev rejiminin terör eylemlerini ve bombardımanları yoğunlaştırdığına, bu yüzden de sivil kayıpların arttığına dikkat çeken Miroşnik, “Yani uygulamada Ukrayna'nın çözüm planları yoktu” dedi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın barışçıl çözüme hazır olduğunu söylemeye devam ederken Avrupa ve Kiev rejiminin bu yönde bir şeyler yapmaya istekli olmadıklarını sergilediğini söylemişti.
Rusya ve Ukrayna, yılın başından bu yana İstanbul'da 16 Mayıs, 2 Haziran ve 23 Temmuz tarihlerinde olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirmişti. Son görüşmede, ağır yaralı ve hasta asker değişimlerinin süresiz olarak devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Moskova, Kiev'e 3 bin Ukraynalı askerin cenazesini teslim etmeye hazır olduğunu belirterek her iki taraftan en az 1200 esirin takasını önermişti.
Rusya aynı zamanda siyasi, insani ve askeri konularda üç çalışma grubu oluşturulması girişiminde bulunmuştu. Ancak Ukrayna bu teklife yanıt vermemişti. O zamandan beri müzakere süreci askıya alınmış durumda.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin geçici ateşkesler olmadan uzun vadeli bir çözümden yana olduğunu defalarca dile getirmişti. Bunun gerçekleştirilmesi ancak çatışmanın temel nedenleri ortadan kaldırıldıktan sonra mümkün olacağını kaydeden Putin, bunlar arasında NATO'nun genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan ulusal güvenlik tehditlerinin ve Ukrayna'da Rusça konuşan vatandaşlara yönelik baskının yer aldığını belirtmişti.