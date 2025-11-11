https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/trump-bbcye-1-milyar-dolarlik-dava-acmaya-hazirlaniyor-3-maddelik-talep-listesi-gonderdi-1100894973.html

Trump, BBC’ye 1 mi̇lyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor: 3 maddelik talep listesi gönderdi

Trump, BBC’ye 1 mi̇lyar dolarlık dava açmaya hazırlanıyor: 3 maddelik talep listesi gönderdi

Trump, 6 Ocak konuşmasının BBC tarafından "çarpıtıldığını" öne sürerek üç şart sundu: Özür, geri çekilme ve tazminat. 11.11.2025

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, BBC’ye yönelik 1 milyar dolarlık dava tehdidinde bulundu. Gerekçe ise, BBC’nin “Panorama” belgeselinde 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi yaptığı konuşmayı manipüle ederek yayınlaması. Trump, davayı geri çekmek için üç şart öne sürdü: belgeselin geri çekilmesi, kamuoyuna açık özür ve maddi tazminat.Trump: BBC konuşmamı tahrif ettiTrump, “Trump: A Second Chance?” adlı belgeselde sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia etti. BBC’nin yayınladığı versiyonda Trump’ın “We fight like hell” (Cehennem gibi savaşacağız) ifadesi, doğrudan şiddet çağrısı gibi gösterildi. Oysa orijinal konuşmada bu söz, “Seçimlerin ne kadar yozlaştığı” üzerine yaptığı eleştirinin bir parçasıydı.BBC yöneticileri istifa ettiTartışmanın büyümesi üzerine BBC Genel Direktörü Tim Davie ve Haber CEO’su Deborah Turness, 9 Kasım Pazar günü istifa ettiklerini duyurdu.BBC Başkanı Samir Shah, “Bu bir yargı hatasıydı. Kurgulama biçimi, doğrudan bir şiddet çağrısı izlenimi yarattı” diyerek kamuoyundan özür diledi.Trump’tan üç maddelik talep listesiTrump’ın avukatı Alejandro Brito tarafından gönderilen resmi mektupta, BBC’nin “Trump hakkında yanlış, iftira niteliğinde ve kışkırtıcı ifadeler” kullandığı belirtildi.Mektupta yer alan üç talep şöyle:Trump, bu taleplerin 14 Kasım Cuma gününe kadar karşılanmaması halinde, “tüm yasal yolları kullanarak BBC’yi dava edeceğini” açıkladı.BBC’den yanıt: Mektubu inceleyeceğizBBC Sözcüsü, “Mektubu inceleyeceğiz ve uygun zamanda doğrudan yanıt vereceğiz” açıklamasını yaptı. Trump ise kendi platformu Truth Social üzerinden, “BBC’nin en üst yöneticileri görevden alındı çünkü mükemmel konuşmamı tahrif ettiler. Bu, demokrasimize yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

