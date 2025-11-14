https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/trump-yine-elindeki-morlugu-kapatmak-icin-kapatici-kullandi-1100987241.html
Trump yine elindeki morluğu kapatmak için kapatıcı kullandı
ABD Başkanı Donald Trump, kamuoyu karşısına bir kez daha sağ elinde kalın bir tabaka fondöten ile çıktı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Hükümetin 43 gün süren kapanma döneminin ardından yeniden açılması sonrasında ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump’ın koruyucu ailelerde yetişen çocuklara yönelik mali yardım projesi kapsamında bir kararname imzaladı. Trump, bu etkinlikte sağ elinde belirgin şekilde kalın fondöten tabakası ile görüldü.Oysa, hükümet bütçesini imzalarken yayınlanan fotoğraf ve videolarda Trump’ın aynı elinde fondöten olmadığı ve küçük bir morluğun net şekilde görüldüğü dikkat çekmişti.Temmuz ayında Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın tıbbi muayenesi sonucunda kendisinde kronik venöz yetmezlik tespit edildiğini açıklamış, morlukların ise başkanın günlük yoğun el sıkışmaları nedeniyle oluştuğunu söylemişti.
