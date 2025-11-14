Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama
Tarım ve Orman Bakanlığı, düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin yaptığı açıklamada Hırvatistan'ın uçakların özel bir bakım... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağıyla ilgili bir açıklama yapıldı.Pilot Hasan Bahar'ın hayatını kaybettiği kazaya yönelik açıklamada, uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği kaydedildi.Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, uçağın 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olduğu aktarıldı. "Benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır" ifadesi kullanıldı.Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama

Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının enkazına Senj yakınlarında ulaşıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin yaptığı açıklamada Hırvatistan'ın uçakların özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir nokta olduğunu belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
Pilot Hasan Bahar'ın hayatını kaybettiği kazaya yönelik açıklamada, uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği kaydedildi.
Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, uçağın 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olduğu aktarıldı. "Benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır" ifadesi kullanıldı.
Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.
Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Uçak için gereken özel bir bakım prosedürünün uygulanması maksadıyla üretici firma tarafından yapılan yönlendirme ve planlama sonucunda seçilmiş bir noktadır. Yetkili bakım merkezi olarak ülkemize en yakın noktada olması da tercih sebebi olmuştur. 1 Mayıs 2025'ten 12 Kasım 2025'e kadar Çanakkale'de yangın görevinde bulunan uçağımız yangın sezonunun bitiminin ardından gelecek bakım prosedürünün yapılması için Hırvatistan'a intikal etmiştir."
