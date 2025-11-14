https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/tarim-ve-orman-bakanligindan-hirvatistanda-dusen-yangin-sondurme-ucagiyla-ilgili-aciklama-1100986649.html

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağıyla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağına ilişkin yaptığı açıklamada Hırvatistan'ın uçakların özel bir bakım...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'da bulunan ve kaza kırıma uğrayarak düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne (OGM) ait yangın söndürme uçağıyla ilgili bir açıklama yapıldı.Pilot Hasan Bahar'ın hayatını kaybettiği kazaya yönelik açıklamada, uçağın ABD Airtractor firması tarafından 2023'te üretildiği kaydedildi.Uçağın, deniz, baraj, göl ve gölet gibi su kaynaklarından 3 ton suyu alıp atma kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, uçağın 20 adet küçük amfibi uçak satın alma projesi kapsamında Mayıs 2023'te OGM envanterine giren ilk uçaklardan olduğu aktarıldı. "Benzer tipteki uçaklardan şu ana kadar 12 adedi envantere alınmıştır" ifadesi kullanıldı.Bakanlık envanterindeki 12 uçaktan 5'inde çift kişilik eğitim versiyonunun bulunduğu aktarıldı.Yangın uçaklarının bakımı için Hırvatistan'ın seçilmesine ilişkin açıklamada şu ifadelere yer verildi:

