Hırvatistan'da OGM'ye ait yangın söndürme uçağının pilotu hayatını kaybetti
Hırvatistan'da OGM'ye ait yangın söndürme uçağının pilotu hayatını kaybetti
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun hayatını kaybettiğini... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T21:20+0300
2025-11-13T22:09+0300
türki̇ye
son dakika
tarım ve orman bakanlığı
yangın söndürme uçağı
hırvatistan
i̇brahim yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu akşam, 12 Kasım'da Çanakkale'den hareket eden 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesildi.Pilotun hayatını kaybettiği bilgisinden önce bakanlık şu açıklamayı yapmıştı:
türki̇ye
hırvatistan
2025
son dakika, tarım ve orman bakanlığı, yangın söndürme uçağı, hırvatistan, i̇brahim yumaklı
21:20 13.11.2025 (güncellendi: 22:09 13.11.2025)
Yangın söndürme uçağı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu akşam, 12 Kasım'da Çanakkale’den hareket eden 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesildi.
Pilotun hayatını kaybettiği bilgisinden önce bakanlık şu açıklamayı yapmıştı:

Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir.

2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir.

Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir.

Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarını taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
TÜRKİYE
Düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşı Ankara'da
20:36
