Hırvatistan'da OGM'ye ait yangın söndürme uçağının pilotu hayatını kaybetti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen OGM'ye ait yangın söndürme uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun hayatını kaybettiğini... 13.11.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını ve uçağın pilotunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu akşam, 12 Kasım'da Çanakkale’den hareket eden 2 adet AT802 yangın söndürme uçağından biriyle Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesildi.Pilotun hayatını kaybettiği bilgisinden önce bakanlık şu açıklamayı yapmıştı:

