Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Rusya ile ortak stratejik çıkarlara sahibiz

Suriye lideri Ahmed Şara, Washington Post gazetesine verdiği röportajda, Suriye-Rusya ilişkilerine değindi.Şara, “Rusya'ya ihtiyacımız var, çünkü Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Bazı konularda Rusya'nın bizim tarafımızda yer almasını istiyoruz ve Rusya ile stratejik çıkarlarımız var. Rusya'yı Suriye sorununa alternatif veya başka çözüm seçeneklerine itmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sputnik’e açıklamasında, Şam’ın “aktif güç” olarak nitelendirdiği Moskova’yla ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara, Ekim ayında görüşmüştü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların farklı alanlarda işbirliği konularını ele aldığını bildirmişti. Liderlerin enerji, ulaşım, turizm, sağlık, kültür ve insani alanlardaki somut projeleri değerlendirdiği belirtilmişti.

