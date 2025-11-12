Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/suriye-cumhurbaskani-sara-rusya-ile-ortak-stratejik-cikarlara-sahibiz-1100913096.html
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Rusya ile ortak stratejik çıkarlara sahibiz
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Rusya ile ortak stratejik çıkarlara sahibiz
Sputnik Türkiye
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya’nın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T07:02+0300
2025-11-12T06:58+0300
dünya
suriye
rusya
ahmed eş-şara
bm güvenlik konseyi
washington post
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100209306_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_3c306709853c233c7f9ad8cc8868efc2.jpg
Suriye lideri Ahmed Şara, Washington Post gazetesine verdiği röportajda, Suriye-Rusya ilişkilerine değindi.Şara, “Rusya'ya ihtiyacımız var, çünkü Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Bazı konularda Rusya'nın bizim tarafımızda yer almasını istiyoruz ve Rusya ile stratejik çıkarlarımız var. Rusya'yı Suriye sorununa alternatif veya başka çözüm seçeneklerine itmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.Daha önce Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sputnik’e açıklamasında, Şam’ın “aktif güç” olarak nitelendirdiği Moskova’yla ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara, Ekim ayında görüşmüştü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların farklı alanlarda işbirliği konularını ele aldığını bildirmişti. Liderlerin enerji, ulaşım, turizm, sağlık, kültür ve insani alanlardaki somut projeleri değerlendirdiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/suriye-deas-karsiri-koalisyona-katildi-1100912453.html
suriye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100209306_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_3b60aaa2ad2e27c3fd83ed1029c09901.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, rusya, ahmed eş-şara, bm güvenlik konseyi, washington post
suriye, rusya, ahmed eş-şara, bm güvenlik konseyi, washington post

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Rusya ile ortak stratejik çıkarlara sahibiz

07:02 12.11.2025
© Sputnik / Сергей БобылевSuriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara Kremlin'de
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara Kremlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya’nın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Suriye lideri Ahmed Şara, Washington Post gazetesine verdiği röportajda, Suriye-Rusya ilişkilerine değindi.
Şara, “Rusya'ya ihtiyacımız var, çünkü Rusya Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Bazı konularda Rusya'nın bizim tarafımızda yer almasını istiyoruz ve Rusya ile stratejik çıkarlarımız var. Rusya'yı Suriye sorununa alternatif veya başka çözüm seçeneklerine itmek istemiyoruz” ifadesini kullandı.
Daha önce Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, Sputnik’e açıklamasında, Şam’ın “aktif güç” olarak nitelendirdiği Moskova’yla ilişkileri geliştirmeye açık olduğunu dile getirmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriyeli mevkidaşı Ahmed Şara, Ekim ayında görüşmüştü. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, tarafların farklı alanlarda işbirliği konularını ele aldığını bildirmişti. Liderlerin enerji, ulaşım, turizm, sağlık, kültür ve insani alanlardaki somut projeleri değerlendirdiği belirtilmişti.
Suriye bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2025
DÜNYA
Suriye, DEAŞ karşıtı koalisyona katıldı
04:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала