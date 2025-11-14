Türkiye
Stokholm'de otobüs durağa çarptı: En az 3 ölü ve yaralılar var
Stokholm’de otobüs durağa çarptı: En az 3 ölü ve yaralılar var
İsveç’in başkenti Stokholm’de Valhallavagen’deki otobüs durağında gerçekleşen olayda, polisin son dakika açıklamasına göre ölü ve yaralılar var. Çarpmanın nedeni henüz bilinmiyor.
Cuma günü akşamüstü yoğun saatlerinde Stockholm merkezinde Teknoloji Üniversitesi'nin yakınlarında bir otobüsün durakta bekleyen kalabalığa çarpması sonucu en az 3 ölü ve yaralılar var.İsveç polisi, açıklamasında, "Olayda hem yaralı hem de hayatını kaybeden kişiler var. Şu anda mağdurların sayısı, cinsiyeti veya yaşları hakkında yorum yapmıyoruz" denildi.İsveç medyasında yer alan görüntülerde, olay yerinde çok sayıda polis, ambulans ve acil durum aracı görülürken, kurtarma ekiplerinin çift katlı otobüsün alt kısmında çömelmiş halde araç altında sıkışan kişilere müdahale ettiği anlar dikkat çekti..
Stokholm’de otobüs durağa çarptı: En az 3 ölü ve yaralılar var

19:11 14.11.2025
İsveç’in başkenti Stokholm’de Valhallavagen’deki otobüs durağında gerçekleşen olayda, yerel medyaya göre en az 3 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Cuma günü akşamüstü yoğun saatlerinde Stockholm merkezinde Teknoloji Üniversitesi'nin yakınlarında bir otobüsün durakta bekleyen kalabalığa çarpması sonucu en az 3 ölü ve yaralılar var.
İsveç polisi, açıklamasında, "Olayda hem yaralı hem de hayatını kaybeden kişiler var. Şu anda mağdurların sayısı, cinsiyeti veya yaşları hakkında yorum yapmıyoruz" denildi.
İsveç medyasında yer alan görüntülerde, olay yerinde çok sayıda polis, ambulans ve acil durum aracı görülürken, kurtarma ekiplerinin çift katlı otobüsün alt kısmında çömelmiş halde araç altında sıkışan kişilere müdahale ettiği anlar dikkat çekti..
