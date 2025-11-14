https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/stokholmde-otobus-duraga-carpti-olu-ve-yaralilar-var-1101017055.html

Stokholm’de otobüs durağa çarptı: En az 3 ölü ve yaralılar var

Stokholm’de otobüs durağa çarptı: En az 3 ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

İsveç’in başkenti Stokholm’de Valhallavagen’deki otobüs durağında gerçekleşen olayda, polisin son dakika açıklamasına göre ölü ve yaralılar var. Çarpmanın nedeni henüz bilinmiyor.

2025-11-14T19:11+0300

2025-11-14T19:11+0300

2025-11-14T19:29+0300

dünya

stokholm

otobüs

kaza

otobüs kazası

son dakika

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101016793_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bc4065f831526a4c64d62068b86e9206.jpg

Cuma günü akşamüstü yoğun saatlerinde Stockholm merkezinde Teknoloji Üniversitesi'nin yakınlarında bir otobüsün durakta bekleyen kalabalığa çarpması sonucu en az 3 ölü ve yaralılar var.İsveç polisi, açıklamasında, "Olayda hem yaralı hem de hayatını kaybeden kişiler var. Şu anda mağdurların sayısı, cinsiyeti veya yaşları hakkında yorum yapmıyoruz" denildi.İsveç medyasında yer alan görüntülerde, olay yerinde çok sayıda polis, ambulans ve acil durum aracı görülürken, kurtarma ekiplerinin çift katlı otobüsün alt kısmında çömelmiş halde araç altında sıkışan kişilere müdahale ettiği anlar dikkat çekti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/dunya-sudani-unuttu-bir-ulke-sessizce-cokuyor-altin-tahil-ve-kizildeniz-ugruna-yanan-bolgede-neler-1101006281.html

stokholm

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, stokholm, otobüs, kaza, ölü, yaralılar, son dakika, son dakika haberler