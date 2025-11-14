https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/sivasta-kar-yagisi-etkili-oldu-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1101017653.html

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yolların ağır... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı olan güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı.Kapalı yollar ve kilometre aralıkları ise şu şekilde:

