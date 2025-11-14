https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/sivasta-kar-yagisi-etkili-oldu-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1101017653.html
Sivas'ta kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı olan güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı.Kapalı yollar ve kilometre aralıkları ise şu şekilde:
Sivas’ta öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yolların ağır taşıt trafiğine geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollar ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tuzlama ve küreme çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça kapalı olan güzergahları kullanmamaları konusunda uyardı.
Kapalı yollar ve kilometre aralıkları ise şu şekilde:
Sivas (Kangal-Gürün Ayrım) Yolu: 40–67. km
(Ulaş-Gürün Ayrım) - Kangal Yolu: 0–20. km
Kangal-Gürün Yolu: 0–66. km
Kangal-Alacahan-Hekimhan Yolu: 0–42. km
Kangal-Çetinkaya-Sincan Yolu: 0–26. km
(Kangal-Sincan Ayrım) - Divriği Yolu: 0–46. km