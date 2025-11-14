https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/meteorolojiden-6-ile-sari-kodlu-yagis-uyarisi-karla-karisik-yagmur-etkili-olacak-1100988933.html

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ve Kayseri'de karla... 14.11.2025

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Kar yağışı bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapıldıYapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

