https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/meteorolojiden-6-ile-sari-kodlu-yagis-uyarisi-karla-karisik-yagmur-etkili-olacak-1100988933.html
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ve Kayseri'de karla... 14.11.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak. Kar yağışı bekleniyorDoğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Sarı kodlu uyarı yapıldıYapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgara dikkatRüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
14 kasım hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, kuvvetli yağış uyarısı, sarı kodlu uyarı, kar yağışı tahmini, orta karadeniz hava durumu, i̇ç anadolu yağış uyarısı, doğu akdeniz sağanak yağış, güneydoğu anadolu hava durumu, 1200 metre kar yağışı, kuvvetli rüzgar uyarısı, sivas hava durumu, tokat hava durumu, giresun hava durumu, ordu hava durumu, kayseri yağış uyarısı
14 kasım hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü hava tahmini, kuvvetli yağış uyarısı, sarı kodlu uyarı, kar yağışı tahmini, orta karadeniz hava durumu, i̇ç anadolu yağış uyarısı, doğu akdeniz sağanak yağış, güneydoğu anadolu hava durumu, 1200 metre kar yağışı, kuvvetli rüzgar uyarısı, sivas hava durumu, tokat hava durumu, giresun hava durumu, ordu hava durumu, kayseri yağış uyarısı

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu yağış uyarısı: Karla karışık yağmur etkili olacak

07:14 14.11.2025 (güncellendi: 07:15 14.11.2025)
© AAKar yağışı
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre 6 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ve Kayseri'de karla karışık kuvvetli yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 4 derece düşüyor. Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da saatte 60 km esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.

Kar yağışı bekleniyor

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı yapıldı

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda görülecek yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayarak; Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat çevreleri ile Samsun ve Kayseri'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Genel olarak yağmur ve sağanak, bugün öğle saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgara dikkat

Rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA
Bursa – 16°C: Parçalı bulutlu
Çanakkale – 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul – 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Afyonkarahisar – 12°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli – 17°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir – 21°C: Parçalı ve az bulutlu
Manisa – 18°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana – 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya – 25°C: Parçalı ve az bulutlu
Hatay – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta – 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara – 12°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 12°C: Parçalı bulutlu
Kayseri – 11°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu; doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
Konya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Rize – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun – 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 10°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı
Kars – 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; gece saatlerinde kar yağışlı
Malatya – 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van – 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; doğusu kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep – 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin – 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt – 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
