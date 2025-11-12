https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yapay-zeka-firtinasi-onumuzdeki-yil-meslegini-kaybetmesi-en-olasi-7-sektor-aciklandi-1100932951.html

Yapay zeka fırtınası: Önümüzdeki yıl mesleğini kaybetmesi en olası 7 sektör açıklandı

Yapay zeka fırtınası: Önümüzdeki yıl mesleğini kaybetmesi en olası 7 sektör açıklandı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, işverenlerin yüzde 17’si önümüzdeki yıl yapay zekâ ile insan gücü arasında radikal bir değişime gidecek. CIPD raporu, idari işler... 12.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-12T14:56+0300

2025-11-12T14:56+0300

2025-11-12T14:56+0300

ai

ekonomi̇

nvidia

palantir

bill gates

yapay zeka

yapay zeka mühendisliği

yapay zeka uygulamaları

meslek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_d607bc58053af654455a3f073e598ab8.png

İngiltere merkezli Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan araştırma, iş dünyasında yapay zekânın (AI) etkisinin dramatik biçimde artacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre işverenlerin yüzde 17’si, önümüzdeki 12 ay içinde çalışanlarını yapay zekâ sistemleriyle değiştirmeyi planlıyor.En Çok Tehdit Altındaki Alan: İdari KadrolarAraştırma, en fazla iş kaybının yaşanacağı sektörün idari ve büro işleri olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 62’si, veri girişi, belge düzenleme ve planlama gibi işleri yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerine devretmeyi hedefliyor. Bu da milyonlarca çalışanın pozisyonunun risk altında olduğu anlamına geliyor.Yönetim, Satış ve Hizmet Ekipleri de TehlikedeCIPD’ye göre, şirketlerin yüzde 28’i yönetim kadrolarını, yüzde 27’si ise satış ve hizmet ekiplerini azaltmayı planlıyor. İşverenler, raporlama, müşteri ilişkileri ve satış tahmini gibi alanlarda yapay zekâ destekli yazılımların insan performansını aşabileceğine inanıyor.Mavi yakalı çalışanlar da riskteYapay zekânın yalnızca beyaz yakalıları değil, manuel işlerde çalışanları da etkilediği görülüyor. Araştırmada işverenlerin yüzde 23’ü yarı vasıflı veya vasıfsız işçilerin, yüzde 13’ü ise vasıflı işçilerin yerini robotik sistemlerin alabileceğini belirtti. Hatta bazı şirketler, ustabaşı ve şef pozisyonlarını bile yapay zekâ ile değiştirmeyi tartışıyor.Üniversite mezunları da güvende değilCIPD verileri, teknik uzmanlar ve üniversite mezunu profesyonellerin yüzde 17’sinin de önümüzdeki yıl işini kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Artık yalnızca fiziksel emek değil, bilgi temelli meslekler de AI algoritmalarının hedefinde.“AI balonu patlayabilir” uyarısıTüm bu dönüşüm rüzgârının ortasında, ünlü yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ balonunun patlayacağını öngörüyor. Burry, “The Big Short” filminde ölümsüzleşen yatırım stratejisine benzer şekilde, bu kez Nvidia ve Palantir gibi dev teknoloji şirketlerine karşı 840 milyon sterlinlik (1.1 milyar dolar) bir bahis açtı.Burry’nin yanı sıra, Bill Gates de mevcut durumun dot-com balonuna benzer bir finansal şişkinlik yarattığını belirtti. Gates’e göre, “yapay zekâ yatırım çılgınlığı” birçok şirketin değerlemesini gerçek potansiyelinin çok ötesine taşıdı.Gerçekçi uyarı: Teknoloji yükselir, ama herkes kazanmazUzmanlara göre, AI balonu patlasa bile teknolojik ilerleme durmayacak, ancak “herkesin kazandığı” dönemin sona ermesi olası. Tıpkı internet devriminde olduğu gibi, piyasa bir süre sonra daha sürdürülebilir bir zemine oturabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kenyada-127-milyon-onsluk-altin-yataklari-bulundugu-aciklandi-1100929064.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yapay zekâ, ai, yapay zekâ balonu, michael burry, bill gates, nvidia, palantir, cipd araştırması, işini kaybeden meslekler, yapay zekâ hangi işleri alacak, 2026 iş kayıpları, geleceğin meslekleri, otomasyon, iş dünyasında ai, the big short yatırımcı