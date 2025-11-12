https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/yapay-zeka-firtinasi-onumuzdeki-yil-meslegini-kaybetmesi-en-olasi-7-sektor-aciklandi-1100932951.html
Yapay zeka fırtınası: Önümüzdeki yıl mesleğini kaybetmesi en olası 7 sektör açıklandı
Yapay zeka fırtınası: Önümüzdeki yıl mesleğini kaybetmesi en olası 7 sektör açıklandı
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, işverenlerin yüzde 17’si önümüzdeki yıl yapay zekâ ile insan gücü arasında radikal bir değişime gidecek. CIPD raporu, idari işler... 12.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-12T14:56+0300
2025-11-12T14:56+0300
2025-11-12T14:56+0300
ai
ekonomi̇
nvidia
palantir
bill gates
yapay zeka
yapay zeka mühendisliği
yapay zeka uygulamaları
meslek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_d607bc58053af654455a3f073e598ab8.png
İngiltere merkezli Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan araştırma, iş dünyasında yapay zekânın (AI) etkisinin dramatik biçimde artacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre işverenlerin yüzde 17’si, önümüzdeki 12 ay içinde çalışanlarını yapay zekâ sistemleriyle değiştirmeyi planlıyor.En Çok Tehdit Altındaki Alan: İdari KadrolarAraştırma, en fazla iş kaybının yaşanacağı sektörün idari ve büro işleri olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 62’si, veri girişi, belge düzenleme ve planlama gibi işleri yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerine devretmeyi hedefliyor. Bu da milyonlarca çalışanın pozisyonunun risk altında olduğu anlamına geliyor.Yönetim, Satış ve Hizmet Ekipleri de TehlikedeCIPD’ye göre, şirketlerin yüzde 28’i yönetim kadrolarını, yüzde 27’si ise satış ve hizmet ekiplerini azaltmayı planlıyor. İşverenler, raporlama, müşteri ilişkileri ve satış tahmini gibi alanlarda yapay zekâ destekli yazılımların insan performansını aşabileceğine inanıyor.Mavi yakalı çalışanlar da riskteYapay zekânın yalnızca beyaz yakalıları değil, manuel işlerde çalışanları da etkilediği görülüyor. Araştırmada işverenlerin yüzde 23’ü yarı vasıflı veya vasıfsız işçilerin, yüzde 13’ü ise vasıflı işçilerin yerini robotik sistemlerin alabileceğini belirtti. Hatta bazı şirketler, ustabaşı ve şef pozisyonlarını bile yapay zekâ ile değiştirmeyi tartışıyor.Üniversite mezunları da güvende değilCIPD verileri, teknik uzmanlar ve üniversite mezunu profesyonellerin yüzde 17’sinin de önümüzdeki yıl işini kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Artık yalnızca fiziksel emek değil, bilgi temelli meslekler de AI algoritmalarının hedefinde.“AI balonu patlayabilir” uyarısıTüm bu dönüşüm rüzgârının ortasında, ünlü yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ balonunun patlayacağını öngörüyor. Burry, “The Big Short” filminde ölümsüzleşen yatırım stratejisine benzer şekilde, bu kez Nvidia ve Palantir gibi dev teknoloji şirketlerine karşı 840 milyon sterlinlik (1.1 milyar dolar) bir bahis açtı.Burry’nin yanı sıra, Bill Gates de mevcut durumun dot-com balonuna benzer bir finansal şişkinlik yarattığını belirtti. Gates’e göre, “yapay zekâ yatırım çılgınlığı” birçok şirketin değerlemesini gerçek potansiyelinin çok ötesine taşıdı.Gerçekçi uyarı: Teknoloji yükselir, ama herkes kazanmazUzmanlara göre, AI balonu patlasa bile teknolojik ilerleme durmayacak, ancak “herkesin kazandığı” dönemin sona ermesi olası. Tıpkı internet devriminde olduğu gibi, piyasa bir süre sonra daha sürdürülebilir bir zemine oturabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/kenyada-127-milyon-onsluk-altin-yataklari-bulundugu-aciklandi-1100929064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0b/1090246477_214:0:1579:1024_1920x0_80_0_0_86510654e3ebce592fb6d050acaf199f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yapay zekâ, ai, yapay zekâ balonu, michael burry, bill gates, nvidia, palantir, cipd araştırması, işini kaybeden meslekler, yapay zekâ hangi işleri alacak, 2026 iş kayıpları, geleceğin meslekleri, otomasyon, iş dünyasında ai, the big short yatırımcı
yapay zekâ, ai, yapay zekâ balonu, michael burry, bill gates, nvidia, palantir, cipd araştırması, işini kaybeden meslekler, yapay zekâ hangi işleri alacak, 2026 iş kayıpları, geleceğin meslekleri, otomasyon, iş dünyasında ai, the big short yatırımcı
Yapay zeka fırtınası: Önümüzdeki yıl mesleğini kaybetmesi en olası 7 sektör açıklandı
Yeni bir araştırmaya göre, işverenlerin yüzde 17’si önümüzdeki yıl yapay zekâ ile insan gücü arasında radikal bir değişime gidecek. CIPD raporu, idari işler, yönetim, satış ve hatta üniversite mezunu profesyonellerin bile risk altında olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, AI balonunun patlayabileceği uyarısında bulunuyor.
İngiltere merkezli Chartered Institute for Personnel and Development (CIPD) tarafından yapılan araştırma, iş dünyasında yapay zekânın (AI) etkisinin dramatik biçimde artacağını ortaya koydu. Çalışmaya göre işverenlerin yüzde 17’si, önümüzdeki 12 ay içinde çalışanlarını yapay zekâ sistemleriyle değiştirmeyi planlıyor.
En Çok Tehdit Altındaki Alan: İdari Kadrolar
Araştırma, en fazla iş kaybının yaşanacağı sektörün idari ve büro işleri olduğunu gösteriyor. Şirketlerin yüzde 62’si, veri girişi, belge düzenleme ve planlama gibi işleri yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerine devretmeyi hedefliyor. Bu da milyonlarca çalışanın pozisyonunun risk altında olduğu anlamına geliyor.
Yönetim, Satış ve Hizmet Ekipleri de Tehlikede
CIPD’ye göre, şirketlerin yüzde 28’i yönetim kadrolarını, yüzde 27’si ise satış ve hizmet ekiplerini azaltmayı planlıyor. İşverenler, raporlama, müşteri ilişkileri ve satış tahmini gibi alanlarda yapay zekâ destekli yazılımların insan performansını aşabileceğine inanıyor.
Mavi yakalı çalışanlar da riskte
Yapay zekânın yalnızca beyaz yakalıları değil, manuel işlerde çalışanları da etkilediği görülüyor. Araştırmada işverenlerin yüzde 23’ü yarı vasıflı veya vasıfsız işçilerin, yüzde 13’ü ise vasıflı işçilerin yerini robotik sistemlerin alabileceğini belirtti. Hatta bazı şirketler, ustabaşı ve şef pozisyonlarını bile yapay zekâ ile değiştirmeyi tartışıyor.
Üniversite mezunları da güvende değil
CIPD verileri, teknik uzmanlar ve üniversite mezunu profesyonellerin yüzde 17’sinin de önümüzdeki yıl işini kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Artık yalnızca fiziksel emek değil, bilgi temelli meslekler de AI algoritmalarının hedefinde.
“AI balonu patlayabilir” uyarısı
Tüm bu dönüşüm rüzgârının ortasında, ünlü yatırımcı Michael Burry, yapay zekâ balonunun patlayacağını öngörüyor. Burry, “The Big Short” filminde ölümsüzleşen yatırım stratejisine benzer şekilde, bu kez Nvidia ve Palantir gibi dev teknoloji şirketlerine karşı 840 milyon sterlinlik (1.1 milyar dolar) bir bahis açtı.
Burry’nin yanı sıra, Bill Gates de mevcut durumun dot-com balonuna benzer bir finansal şişkinlik yarattığını belirtti. Gates’e göre, “yapay zekâ yatırım çılgınlığı” birçok şirketin değerlemesini gerçek potansiyelinin çok ötesine taşıdı.
Gerçekçi uyarı: Teknoloji yükselir, ama herkes kazanmaz
Uzmanlara göre, AI balonu patlasa bile teknolojik ilerleme durmayacak, ancak “herkesin kazandığı” dönemin sona ermesi olası. Tıpkı internet devriminde olduğu gibi, piyasa bir süre sonra daha sürdürülebilir bir zemine oturabilir.