Rusya Dışişleri: AB, Karadeniz bölgesine karşı agresif ve çatışmacı bir tutum sergiliyor

Rusya Dışişleri: AB, Karadeniz bölgesine karşı agresif ve çatışmacı bir tutum sergiliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, AB'nin Karadeniz bölgesine dair agresif ve çatışmacı bir tutum sergilediğini vurguladı. 14.11.2025

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Türk mevkidaşı Ayşe Berris Ekinci ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Karadeniz bölgesine yönelik dostane olmayan ve çatışmacı bir çizgi izlediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Görüşmelerin Ankara’da yapıldığı ve özellikle enerji alanındaki işbirliği, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin uluslararası örgütler ile finansal kurumlarda daha fazla rol üstlenmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir gün önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın Rusya ile savaşa hazırlık içinde olduğunu söylemişti.

