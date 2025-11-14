Türkiye
Rusya Dışişleri: AB, Karadeniz bölgesine karşı agresif ve çatışmacı bir tutum sergiliyor
Rusya Dışişleri: AB, Karadeniz bölgesine karşı agresif ve çatışmacı bir tutum sergiliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, AB'nin Karadeniz bölgesine dair agresif ve çatışmacı bir tutum sergilediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Türk mevkidaşı Ayşe Berris Ekinci ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Karadeniz bölgesine yönelik dostane olmayan ve çatışmacı bir çizgi izlediğini vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:Görüşmelerin Ankara’da yapıldığı ve özellikle enerji alanındaki işbirliği, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin uluslararası örgütler ile finansal kurumlarda daha fazla rol üstlenmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir gün önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın Rusya ile savaşa hazırlık içinde olduğunu söylemişti.
Rusya Dışişleri: AB, Karadeniz bölgesine karşı agresif ve çatışmacı bir tutum sergiliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, AB’nin Karadeniz bölgesine dair agresif ve çatışmacı bir tutum sergilediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Türk mevkidaşı Ayşe Berris Ekinci ile yaptığı görüşmede, Avrupa Birliği’nin Karadeniz bölgesine yönelik dostane olmayan ve çatışmacı bir çizgi izlediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Pankin, Rusya’nın karşılıklı çıkarlara dayalı tüm alanlarda pragmatik ve karşılıklı faydaya yönelik bir diyalog kurma hedefini teyit etti. Karadeniz bölgesinde siyasallaştırılmamış ve somut sonuçlara odaklanan ortak çalışmanın önemine dikkat çekildi. Avrupa Birliği’nin bölgeye yönelik agresif ve çatışmacı stratejik tutumu not edildi.”
Görüşmelerin Ankara’da yapıldığı ve özellikle enerji alanındaki işbirliği, Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi, Küresel Güney ve Doğu ülkelerinin uluslararası örgütler ile finansal kurumlarda daha fazla rol üstlenmesi gibi konuların ele alındığı belirtildi.
Ayrıca Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bir gün önce yaptığı açıklamada Avrupa’nın Rusya ile savaşa hazırlık içinde olduğunu söylemişti.
