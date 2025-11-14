https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-disisleri-kiev-yeni-provokasyonlar-hazirligi-icinde-cephe-icin-daha-fazla-insana-ihtiyaci-var-1101005309.html

Rusya Dışişleri: Kiev yeni provokasyonlar hazırlığı içinde, cephe için daha fazla insana ihtiyacı var

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, cephe hattında asker sıkıntısı yaşayan Kiev rejiminin yeni provokasyonlara başvurma ihtimalini değerlendirdi.Zaharova, “Kiev rejimi, 18 ila 22 yaşları arasındaki genç erkeklerin yurt dışına çıkış yasağı resmi olarak kaldırılmış olmasına rağmen, ülkeden kaçan potansiyel askerleri geri getirmek için bilgi provokasyonları da dahil olmak üzere her türlü adımı atmaya hazır” dedi.Bu amaçlar uğruna Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın, Avrupa'ya akın eden Ukraynalılar için sağlanan sosyal yardım ve ayrıcalıkların tamamen kaldırılmasa bile, en azından önemli ölçüde azaltılması yönünde Avrupalılar arasında son zamanlarda artan hissiyat üzerine oynamaya karar verdiğini anlatan Rus diplomat, "Kiev rejiminin Batılı ortaklarıyla birlikte, geçici koruma programlarını ve Ukraynalı göçmenleri destekleyen projeleri çökertmeye, mültecilerin geri gönderilmesine yönelik AB inisiyatiflerini teşvik etmeye ve AB ülkelerinin vatandaşları arasında Ukraynalılarla ilgili olumsuz algılar yaratmak da dahil, artık Kiev'in alametifarikası haline gelen provokasyon, kınama ve ülke içinde yerinden edilmiş kişileri itibarsızlaştırma yöntemlerini kullanmaya odaklanılması planlanıyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Kiev, Avrupa ülkelerinde hüküm giymiş Ukrayna vatandaşlarının iadesini talep etme niyetinde olduğuna dikkat çeken Zaharova, bu kişilerin, cepheye gönderildikleri takdirde, motivasyon ve savaş eğitimi eksikliği nedeniyle en kısa sürede öldürüleceğini kaydetti.Rusya'nın esir takası önerilerinin Kiev rejimi tarafından reddedildiğini söyleyen Rus diplomat, rejimin tüm anlaşmaların yüzde 30'undan azını yerine getirdiğini kaydetti. Zaharova, Rusya'nın müzakere sürecinin devam etmesi için yaptığı somut önerilere yanıt vermek yerine, Kiev'in her konuda Moskova'yı suçlamayı tercih ettiğini dile getirdi.Rusya barışçıl çözümü savunuyorRusya’nın Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması ısrarla savunduğunu vurgulayan Zaharova, bunun temel koşullarının, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılması olduğunu anımsatarak, “Minsk anlaşmalarının uygulanmasını sekteye uğratan ve gerginliğin tırmanmasına yol açan, G7 de dahil olmak üzere Batılı güçler tarafından aktif olarak kışkırtılan ve askeri olarak desteklenen Kiev rejiminin eylemleri oldu” diye ekledi.

