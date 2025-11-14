https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rtukte-deniz-gucer-ile-tarihi-degisim-ilk-kez-bir-kadin-uye-baskan-vekili-olarak-secildi-1101016101.html

RTÜK’te Deniz Güçer ile tarihi değişim: İlk kez bir kadın üye Başkan Vekili olarak seçildi

RTÜK'te Deniz Güçer ile tarihi değişim: İlk kez bir kadın üye Başkan Vekili olarak seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yaptığı Üst Kurul toplantısında önemli bir değişime imza attı.Üyeler arasındaki oylama sonucunda Dr. Deniz Güçer, RTÜK Başkan Vekili olarak seçildi ve kurumun 31 yıllık tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.Güçer: “RTÜK’ü daha da ileriye taşıyacağız”Göreve başlamasının ardından açıklama yapan Dr. Deniz Güçer, yayıncılık alanında kaliteyi yükseltme hedefini vurguladı:“Üst Kurulumuzun birikimi ve vizyonuyla RTÜK’ü örnek gösterilen bir kurum haline getirme hedefimizi daha da ileriye taşıyacağız.”Güçer, kadının medyadaki temsilinin yakından takipçisi olacağını belirterek toplumsal değerlere duyarlı, kamu yararını önceleyen bir yayıncılık anlayışı için çalışacaklarını ifade etti.Kadın temsiline yönelik çalışmalarıyla tanınıyorDr. Deniz Güçer, RTÜK üyeliği boyunca dikkat çeken projelere imza attı:RTÜK’te yeni dönem: Özdemir ve Çeliker göreve başladıAynı toplantıda RTÜK’e yeni seçilen üyeler Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker de görevlerine başladı.Yeni üyelerin, yayıncı kuruluşlarla iş birliğini güçlendiren, toplumsal duyarlılığı merkezine alan projelere katkı sunması bekleniyor.RTÜK tarihinde bir i̇lk: Üst kurulda i̇ki kadın2021’de RTÜK üyesi seçilen Dr. Deniz Güçer, uzun süre Üst Kurul’un tek kadın üyesi olarak görev yaptı.Fatma Çeliker’in de üyeliğe seçilmesiyle birlikte RTÜK tarihinde ilk kez iki kadın üye aynı anda Üst Kurul’da yer almış oldu.Bu durum, kurumun yapısında önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.Başkan Daniş: Katılımcı ve yenilikçi bir döneme giriyoruzRTÜK Başkanı Mehmet Daniş, yeni Başkan Vekilini ve üyeleri tebrik etti. Başkan Daniş, RTÜK’ün yayıncılık alanındaki denetim ve düzenleme faaliyetlerinde dinamik, katılımcı ve yenilikçi bir döneme adım attığını vurguladı; “Bu değişim, medya politikalarının geliştirilmesi ve yayıncılıkta etik standartların güçlendirilmesi sürecine taze bir enerji kazandıracak.” dedi.

