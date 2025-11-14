https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rosatom-baskani-lihacev-cephede-kaybeden-ukrayna-ordusu-rus-nukleer-santralleri-vurmaya-calisiyor-1101008393.html

Rosatom Başkanı Lihaçev: Cephede kaybeden Ukrayna ordusu Rus nükleer santralleri vurmaya çalışıyor

Rosatom Başkanı Lihaçev: Cephede kaybeden Ukrayna ordusu Rus nükleer santralleri vurmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarıya yanıt olarak Ukrayna ordusunun Rusya'daki nükleer...

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev liderliğindeki heyet bugün Kaliningrad şehrinde, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.Lihaçev, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev rejiminin Rusya’daki nükleer santrallere yönelik saldırıları artırdığına işaret ederek şunu dedi:Novovoronej NGS’ye saldırıUkrayna ordusunun önceki gece, Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki Novovoronej Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yaklaşık 8 İHA ile saldırdığını bildiren Rosatom Başkanı, tüm hava hedeflerinin vurulduğunu belirterek, “Ancak bazı enkazlar düşerken ortak dağıtım cihazlarına zarar verdi” dedi.Olası kazayı önlemek amacıyla istasyonun üç bloğunun şebekeden kesildiğini ve kapasitesinin yarısı altına düşürüldüğünü belirten Lihaçev, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini ve dün sabah saat 11'de istasyonun nominal tasarım kapasitesine geri döndüğünü ve elektrik üretmeye devam ettiğini anlattı.

