https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rosatom-baskani-lihacev-cephede-kaybeden-ukrayna-ordusu-rus-nukleer-santralleri-vurmaya-calisiyor-1101008393.html
Rosatom Başkanı Lihaçev: Cephede kaybeden Ukrayna ordusu Rus nükleer santralleri vurmaya çalışıyor
Rosatom Başkanı Lihaçev: Cephede kaybeden Ukrayna ordusu Rus nükleer santralleri vurmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarıya yanıt olarak Ukrayna ordusunun Rusya’daki nükleer... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T15:23+0300
2025-11-14T15:23+0300
2025-11-14T15:20+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rosatom
aleksey lihaçev
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer güç santrali
novovorenej nükleer santrali
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe7ec436991c3cfdb35bbf8aa220ef7.jpg
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev liderliğindeki heyet bugün Kaliningrad şehrinde, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.Lihaçev, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev rejiminin Rusya’daki nükleer santrallere yönelik saldırıları artırdığına işaret ederek şunu dedi:Novovoronej NGS’ye saldırıUkrayna ordusunun önceki gece, Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki Novovoronej Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yaklaşık 8 İHA ile saldırdığını bildiren Rosatom Başkanı, tüm hava hedeflerinin vurulduğunu belirterek, “Ancak bazı enkazlar düşerken ortak dağıtım cihazlarına zarar verdi” dedi.Olası kazayı önlemek amacıyla istasyonun üç bloğunun şebekeden kesildiğini ve kapasitesinin yarısı altına düşürüldüğünü belirten Lihaçev, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini ve dün sabah saat 11'de istasyonun nominal tasarım kapasitesine geri döndüğünü ve elektrik üretmeye devam ettiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/rusya-disisleri-kiev-yeni-provokasyonlar-hazirligi-icinde-cephe-icin-daha-fazla-insana-ihtiyaci-var-1101005309.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096392112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_194ce627b1be1e12b30c1420c2e7e9e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, rosatom, aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer güç santrali, novovorenej nükleer santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, ukrayna, rosatom, aleksey lihaçev, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer güç santrali, novovorenej nükleer santrali, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rosatom Başkanı Lihaçev: Cephede kaybeden Ukrayna ordusu Rus nükleer santralleri vurmaya çalışıyor
Rosatom Başkanı Aleksey Lihaçev, Rus güçlerinin özel askeri harekat bölgesinde elde ettiği başarıya yanıt olarak Ukrayna ordusunun Rusya’daki nükleer santrallerine saldırmaya çalıştığını belirtti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev liderliğindeki heyet bugün Kaliningrad şehrinde, UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığındaki heyet ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Lihaçev, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Kiev rejiminin Rusya’daki nükleer santrallere yönelik saldırıları artırdığına işaret ederek şunu dedi:
Kiev rejiminin kasıtlı olarak, tesadüfen değil, özellikle Rus nükleer enerji tesislerine karşı saldırganlığının arttığını görüyoruz. Oysa Rusya Federasyonu böyle bir şey asla yapmaz. Bunun, bizim birliklerimizin neredeyse tüm cephelerdeki ilerlemelerine ve başarılarına bir tepki olduğu açık.
Novovoronej NGS’ye saldırı
Ukrayna ordusunun önceki gece, Rusya’nın Voronej Bölgesi’ndeki Novovoronej Nükleer Güç Santrali’ne (NGS) yaklaşık 8 İHA ile saldırdığını bildiren Rosatom Başkanı, tüm hava hedeflerinin vurulduğunu belirterek, “Ancak bazı enkazlar düşerken ortak dağıtım cihazlarına zarar verdi” dedi.
Olası kazayı önlemek amacıyla istasyonun üç bloğunun şebekeden kesildiğini ve kapasitesinin yarısı altına düşürüldüğünü belirten Lihaçev, onarım ve yenileme çalışmalarının hızlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirildiğini ve dün sabah saat 11'de istasyonun nominal tasarım kapasitesine geri döndüğünü ve elektrik üretmeye devam ettiğini anlattı.