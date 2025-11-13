NASA alarma geçti: Harvardlı bilim insanının 'uzaylı aracı' dediği 3I/ATLAS’tan radyo sinyalleri alındı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/nasa-alarma-gecti-harvardli-bilim-insaninin-uzayli-araci-dedigi-3iatlastan-radyo-sinyalleri-alindi-1100976570.html
3I/ATLAS’tan ilk kez radyo sinyalleri tespit edildi. NASA, sinyallerin doğal kaynaklı olabileceğini açıklarken, Harvardlı Loeb “uzaylı teknolojisi" iddiasıyla tartışmayı büyüttü. 3I/ATLAS Aralık ayında Dünya’dan görülebilecek.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100976619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5dc42f9b4d457a14124b4f77b83cf80.png
Güneş Sistemi’nden geçmekte olan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor. Astronomlar, cismin kendisinden geldiği düşünülen radyo sinyallerinin tespit edildiğini açıkladı. Bu bulgu, cismin kökeninin doğal bir kuyruklu yıldız olabileceğine işaret eden en güçlü veri olarak değerlendiriliyor.Radar i̇lk teması ve tartışmanın başlangıcı3I/ATLAS ilk kez Temmuz ayında astronomların radarına girmişti. Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, cismin “doğal oluşum olma ihtimalinin yalnızca yüzde 30–40” olduğunu öne sürerek büyük tartışma yaratmıştı.Loeb, NASA’nın ihtimalleri hızlıca dışlamasını eleştirerek, “Uzay gemisi ihtimali bile tamamen dışlanmamalı” demişti.Aralık’ta Dünya’dan görülebilecekNASA’ya göre cisim hâlihazırda Güneş’in etrafındaki yolculuğunu sürdürüyor. Şu anda Güneş’in arkasında olduğu için Dünya’dan görülemeyen 3I/ATLAS, Aralık ayı başında tekrar görünür hâle gelecek ve bilim insanları yeni gözlemler yapabilecek.Radyo sinyalleri ‘doğal kaynaklı’ olabilir4 Kasım’da Astronomer’s Telegram platformunda paylaşılan kayıtlara göre sinyaller, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskobu ile tespit edildi. Sinyallerin geldiği dalga boylarının, hidroksil radikalleri (OH) ile örtüştüğü belirlendi.Bu moleküller, bir kuyruklu yıldızdaki suyun güneş ışınımıyla bozunması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle sinyallerin kuyruklu yıldız aktivitesi açısından güçlü bir işaret olduğu ifade ediliyor.Yüzey sıcaklığı ve boyutu hesaplandıBilim insanları cismi çevreleyen moleküllerden yola çıkarak:olduğunu belirledi.Önceki gözlemler, cisimden “su buharı çıktığı” yönündeydi; ancak yeni analizler, suyun buharlaşmadığını, güneş ışınlarıyla parçalandığını ortaya koydu.Renk değişimi ve 7 milyar yıllık köken i̇ddiası3I/ATLAS, perihelion geçişi sırasında kısa süreliğine görünmez olmuş ve bu sırada renk değişimi tespit edilmişti. Loeb, bu renk değişiminin “yapay ışık kaynağı olabileceğini” iddia ederek tartışmayı yeniden alevlendirmişti.Uzmanlara göre cisim, Samanyolu’nun sınır bölgelerinden, başka bir yıldız sisteminden kopup gelmiş, 7 milyar yıl yaşında olabilecek yıldızlararası bir obje.NASA’dan Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf BeklentisiBilim insanları, 3I/ATLAS’ın NASA tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının yayınlanmasını talep ediyor. Ancak ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle bu görüntüler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Güneş Sistemi’nden geçmekte olan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor. Astronomlar, cismin kendisinden geldiği düşünülen radyo sinyallerinin tespit edildiğini açıkladı. Bu bulgu, cismin kökeninin doğal bir kuyruklu yıldız olabileceğine işaret eden en güçlü veri olarak değerlendiriliyor.
Radar i̇lk teması ve tartışmanın başlangıcı
3I/ATLAS ilk kez Temmuz ayında
astronomların radarına girmişti. Harvard Üniversitesi’nden
astrofizikçi Avi Loeb
, cismin “doğal oluşum olma ihtimalinin yalnızca yüzde 30–40” olduğunu öne sürerek büyük tartışma yaratmıştı.
Loeb, NASA’nın ihtimalleri hızlıca dışlamasını eleştirerek
, “Uzay gemisi ihtimali bile tamamen dışlanmamalı” demişti.
Aralık’ta Dünya’dan görülebilecek
NASA’ya göre cisim hâlihazırda Güneş’in etrafındaki yolculuğunu
sürdürüyor. Şu anda Güneş’in arkasında olduğu için Dünya’dan görülemeyen 3I/ATLAS, Aralık ayı başında
tekrar görünür hâle gelecek ve bilim insanları yeni gözlemler yapabilecek.
Radyo sinyalleri ‘doğal kaynaklı’ olabilir
4 Kasım’da Astronomer’s Telegram
platformunda paylaşılan kayıtlara göre sinyaller, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskobu
ile tespit edildi. Sinyallerin geldiği dalga boylarının, hidroksil radikalleri (OH)
ile örtüştüğü belirlendi.
Bu moleküller, bir kuyruklu yıldızdaki suyun güneş ışınımıyla bozunması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle sinyallerin kuyruklu yıldız aktivitesi açısından güçlü bir işaret olduğu ifade ediliyor.
Yüzey sıcaklığı ve boyutu hesaplandı
Bilim
insanları cismi çevreleyen moleküllerden yola çıkarak:
Yüzey sıcaklığının yaklaşık 7°C
,
Çapının ise 10 kilometre
civarında
Önceki gözlemler, cisimden “su buharı çıktığı” yönündeydi; ancak yeni analizler, suyun buharlaşmadığını, güneş ışınlarıyla parçalandığını ortaya koydu.
Renk değişimi ve 7 milyar yıllık köken i̇ddiası
3I/ATLAS, perihelion geçişi sırasında kısa süreliğine görünmez olmuş ve bu sırada renk değişimi tespit edilmişti. Loeb, bu renk değişiminin “yapay ışık kaynağı olabileceğini” iddia ederek tartışmayı yeniden alevlendirmişti.
Uzmanlara göre cisim, Samanyolu’nun sınır bölgelerinden
, başka bir yıldız sisteminden kopup gelmiş, 7 milyar yıl
yaşında olabilecek yıldızlararası bir obje.
NASA’dan Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf Beklentisi
Bilim insanları, 3I/ATLAS’ın NASA tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının
yayınlanmasını talep ediyor. Ancak ABD’deki hükümet kapanması
nedeniyle bu görüntüler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.