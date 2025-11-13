https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/nasa-alarma-gecti-harvardli-bilim-insaninin-uzayli-araci-dedigi-3iatlastan-radyo-sinyalleri-alindi-1100976570.html

NASA alarma geçti: Harvardlı bilim insanının 'uzaylı aracı' dediği 3I/ATLAS’tan radyo sinyalleri alındı

NASA alarma geçti: Harvardlı bilim insanının 'uzaylı aracı' dediği 3I/ATLAS’tan radyo sinyalleri alındı

Sputnik Türkiye

3I/ATLAS’tan ilk kez radyo sinyalleri tespit edildi. NASA, sinyallerin doğal kaynaklı olabileceğini açıklarken, Harvardlı Loeb “uzaylı teknolojisi" iddiasıyla tartışmayı büyüttü. 3I/ATLAS Aralık ayında Dünya’dan görülebilecek.

2025-11-13T16:44+0300

2025-11-13T16:44+0300

2025-11-13T16:44+0300

yıldızlararası

nasa

telegram

dünya

harvard üniversitesi

güney afrika

aralık

güneş

yaşam

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100976619_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5dc42f9b4d457a14124b4f77b83cf80.png

Güneş Sistemi’nden geçmekte olan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS, bilim dünyasında heyecan uyandırmaya devam ediyor. Astronomlar, cismin kendisinden geldiği düşünülen radyo sinyallerinin tespit edildiğini açıkladı. Bu bulgu, cismin kökeninin doğal bir kuyruklu yıldız olabileceğine işaret eden en güçlü veri olarak değerlendiriliyor.Radar i̇lk teması ve tartışmanın başlangıcı3I/ATLAS ilk kez Temmuz ayında astronomların radarına girmişti. Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Avi Loeb, cismin “doğal oluşum olma ihtimalinin yalnızca yüzde 30–40” olduğunu öne sürerek büyük tartışma yaratmıştı.Loeb, NASA’nın ihtimalleri hızlıca dışlamasını eleştirerek, “Uzay gemisi ihtimali bile tamamen dışlanmamalı” demişti.Aralık’ta Dünya’dan görülebilecekNASA’ya göre cisim hâlihazırda Güneş’in etrafındaki yolculuğunu sürdürüyor. Şu anda Güneş’in arkasında olduğu için Dünya’dan görülemeyen 3I/ATLAS, Aralık ayı başında tekrar görünür hâle gelecek ve bilim insanları yeni gözlemler yapabilecek.Radyo sinyalleri ‘doğal kaynaklı’ olabilir4 Kasım’da Astronomer’s Telegram platformunda paylaşılan kayıtlara göre sinyaller, Güney Afrika’daki MeerKAT radyo teleskobu ile tespit edildi. Sinyallerin geldiği dalga boylarının, hidroksil radikalleri (OH) ile örtüştüğü belirlendi.Bu moleküller, bir kuyruklu yıldızdaki suyun güneş ışınımıyla bozunması sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle sinyallerin kuyruklu yıldız aktivitesi açısından güçlü bir işaret olduğu ifade ediliyor.Yüzey sıcaklığı ve boyutu hesaplandıBilim insanları cismi çevreleyen moleküllerden yola çıkarak:olduğunu belirledi.Önceki gözlemler, cisimden “su buharı çıktığı” yönündeydi; ancak yeni analizler, suyun buharlaşmadığını, güneş ışınlarıyla parçalandığını ortaya koydu.Renk değişimi ve 7 milyar yıllık köken i̇ddiası3I/ATLAS, perihelion geçişi sırasında kısa süreliğine görünmez olmuş ve bu sırada renk değişimi tespit edilmişti. Loeb, bu renk değişiminin “yapay ışık kaynağı olabileceğini” iddia ederek tartışmayı yeniden alevlendirmişti.Uzmanlara göre cisim, Samanyolu’nun sınır bölgelerinden, başka bir yıldız sisteminden kopup gelmiş, 7 milyar yıl yaşında olabilecek yıldızlararası bir obje.NASA’dan Yüksek Çözünürlüklü Fotoğraf BeklentisiBilim insanları, 3I/ATLAS’ın NASA tarafından çekilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğraflarının yayınlanmasını talep ediyor. Ancak ABD’deki hükümet kapanması nedeniyle bu görüntüler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/komsu-galakside-sasirtan-kesif-donmus-organik-molekuller-ilk-kez-goruldu-1100969362.html

güney afrika

aralık

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

3i/atlas, 3i atlas nedir, yıldızlararası cisim, yıldızlararası obje, radyo sinyali, uzaydan sinyal, avi loeb, nasa açıklaması, meercat teleskobu, astronomer’s telegram, oh molekülü, kuyruklu yıldız sinyali, perihelion, aralık ayında görülecek, samanyolu objesi, uzay gemisi iddiası, nasa fotoğrafları, hükümet kapanması nasa