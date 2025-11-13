Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-istanbul-dahil-ilce-ilce-isim-vererek-ev-almayin-dedi--1100954928.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil ilçe ilçe isim vererek 'ev almayın' dedi
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil ilçe ilçe isim vererek 'ev almayın' dedi
Sputnik Türkiye
Deprem fırtınasının devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe üç sarsıntı kaydedildi. Deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T07:58+0300
2025-11-13T07:58+0300
son depremler
övgün ahmet ercan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100880890_0:0:2734:1538_1920x0_80_0_0_5619147b6270d40cb96bffcdbca1f421.jpg
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi. Balıkesir'de deprem fırtınası devam ederken deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/balikesir-sindirgi-47-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1100953718.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100880890_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_c51167563d84ba9bdb7f4c94e29b5543.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
övgün ahmet ercan, deprem
övgün ahmet ercan, deprem

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan İstanbul dahil ilçe ilçe isim vererek 'ev almayın' dedi

07:58 13.11.2025
© AA / Ahmet ÖzlerProf. Dr. Ahmet Övgün Ercan
Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
© AA / Ahmet Özler
Abone ol
Deprem fırtınasının devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da sabah saatlerinde peş peşe üç sarsıntı kaydedildi. Deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bölge bölge isim vererek "Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın" açıklamasını yaptı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah saatlerinde art arda 3 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 06.16'da 4.7 büyüklüğünde, diğer depremler ise 06.20 ve 06.21'de 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.
Balıkesir'de deprem fırtınası devam ederken deprem uzmanı ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Ercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uyarıyorum: Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın Efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-Bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı , Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer, Osamangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde;

sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında, sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır.

Lütfen bu gibi yerlerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.

İlgilendiğiniz yapının YER-YAPI GÜVENLİK BELGESİNİ isteyiniz. Olumsuz ise vazgeçiniz."

deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
SON DEPREMLER
Balıkesir Sındırgı'da 4.7 büyüklüğünde deprem sonrası bir dakika arayla 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi
06:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала