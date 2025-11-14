https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/potanin-perileri-nijeryayi-77-76-yendi-1101018276.html
Potanın Perileri, Nijerya'yı 77-76 yendi
Potanın Perileri, Nijerya'yı 77-76 yendi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Nijerya'yı 77-76 mağlup etti.
Potanın Perileri, hazırlık maçında Nijerya’yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde konuk etti.Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, son çeyrekte Nijerya 76-75 öne geçti. Milliler, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek’in pota altından kaydettiği kritik basketle maçı 77-76 kazandı.Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi moral buldu.
