Potanın Perileri, Nijerya'yı 77-76 yendi
Potanın Perileri, Nijerya'yı 77-76 yendi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Nijerya'yı 77-76 mağlup etti. Karşılaşmanın son saniyesinde...
Potanın Perileri, hazırlık maçında Nijerya’yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde konuk etti.Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, son çeyrekte Nijerya 76-75 öne geçti. Milliler, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek’in pota altından kaydettiği kritik basketle maçı 77-76 kazandı.Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi moral buldu.
Potanın Perileri, Nijerya'yı 77-76 yendi

20:56 14.11.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı
A Milli Kadın Basketbol Takımı
© AA / Adem Kutucu
Abone ol
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan hazırlık maçında Nijerya’yı 77-76 mağlup etti. Karşılaşmanın son saniyesinde Tilbe Şenyürek’in pota altından kaydettiği basket, millilerin galibiyetini sağladı.
Potanın Perileri, hazırlık maçında Nijerya’yı Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde konuk etti.
Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olurken, son çeyrekte Nijerya 76-75 öne geçti. Milliler, bitime 1 saniye kala Tilbe Şenyürek’in pota altından kaydettiği kritik basketle maçı 77-76 kazandı.
Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi moral buldu.
