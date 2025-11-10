https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/merkez-bankasi-rapor-paylasti-altin-tasarrufu-yuksek-olan-iller-elektronik-esya-ve-bilgisayar-1100864867.html

Merkez Bankası rapor paylaştı: Altın tasarrufu yüksek olan iller, elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı

Merkez Bankası rapor paylaştı: Altın tasarrufu yüksek olan iller, elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları 2023 yılından bu yana yükseliyor. Altın tasarrufu yüksek olan iller, Ağustos 2024'ten bu yana elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını... 10.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-10T15:46+0300

2025-11-10T15:46+0300

2025-11-10T15:46+0300

ekonomi̇

rize

çankırı

malatya

merkez bankası

altın

telefon

bilgisayar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0a/1100865773_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_1ce33223b6bfa5e3f8c120cd4f6bdc0f.png

Altın fiyatları 2023 yılından bu yana yükseliyor. Gram altın 2 Ocak 2023'te bin 97 liraydı. Bugün 5 bin 500 liranın üzerinde. Yaklaşık 3 yılda yüzde 400 yükseldi. Merkez Bankası raporunda yer aldıMerkez Bankası, Enflasyon Raporu'nda fiyat artışının yarattığı servet etkisini inceledi. Altındaki değerlenmenin konut ve otomobil satışını ve fiyatlarını artırdığı ifade edildi. Altını olan bilgisayar ve telefon aldıAltın tasarrufu yüksek olan iller, Ağustos 2024'ten bu yana elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı.Raporda, altın alımının yüksek olduğu iller ile düşük olan illerdeki harcamalar kıyaslandı.Altın birikimi fazla olan kentlerin bazı kategorilerde daha fazla harcama yaptığı belirlendi.Altın tasarrufu yüksek olan iller, Ağustos 2024'ten bu yana elektronik eşya ve bilgisayar harcamasını artırdı.Altını olan ne aldı?Bu kategoride, tasarrufun düşük olduğu illere göre ciddi bir harcama farkı oluştu. Rapora göre, altını olanlar daha fazla telekomünikasyon yani cep telefonu satın aldı. Mobilya ve dekorasyona harcama yaptı. Harcamaların ayrıştığı diğer iki ürün ise giyim ve ayakkabı ile seyahat oldu.Rize zirvedeTürkiye'de kişi başı altın tasarrufunda Rize ilk sırada. İldeki toplam mevduatın yüzde 32'si altın.Rize'yi, Çankırı, Malatya, Kütahya ve Karabük takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251110/yatirim-bankasina-tefecilik-sorusturmasi-gozaltina-alinan-2-supheli-tutuklandi-1100851192.html

rize

çankırı

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, çankırı, malatya, merkez bankası, altın, telefon, bilgisayar