https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/yks-tarihi-belli-oldu-osym-baskani-2026-sinav-takvimini-duyurdu-1100995167.html

YKS tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu

YKS tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu

Sputnik Türkiye

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T10:09+0300

2025-11-14T10:09+0300

2025-11-14T10:17+0300

yaşam

ösym

yks 2025

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg

YKS tarihi belli oldu.YKS ne zaman?20-21 Haziran 2026'da yapılacak.2026 sınav takvimi hazırErsoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.KPSS oturumları eylüldeKPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yks 2026, yks 20-21 haziran, ösym 2026 sınav takvimi, 2026 yks ne zaman, kpss 2026, 2026 kpss lisans, kpss lisans genel yetenek genel kültür, kpss alan bilgisi 2026, kpss 12-13 eylül, dgs 2026, dgs 19 temmuz, msü 2026, msü 1 mart, meb ags 2026, meb akademi giriş sınavı 2026, ösym duyuru, ösym başkanı bayram ali ersoy, 2026 sınav tarihleri, üniversite sınavı 2026, osym.gov.tr