YKS tarihi belli oldu: ÖSYM Başkanı 2026 sınav takvimini duyurdu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
YKS tarihi belli oldu.YKS ne zaman?20-21 Haziran 2026'da yapılacak.2026 sınav takvimi hazırErsoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını bildirdi.
20-21 Haziran 2026'da yapılacak.
Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"nin belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim."
ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne "osym.gov.tr
" adresinden ulaşılabiliyor.
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de,
KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de,
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de,
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.