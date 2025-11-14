https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ortakoyde-zehirlenme-suphesi-2-cocugun-olumu-sonrasi-restoran-muhurlendi-1100992189.html

Ortaköy’de zehirlenme şüphesi: 2 çocuğun ölümü sonrası restoran mühürlendi

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle yaşadığı facianın ardından, ailenin yemek yediği Beşiktaş Ortaköy’deki restoran... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T09:45+0300

2025-11-14T09:45+0300

2025-11-14T09:46+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1100992322_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aaee512f06de89dad4186ff7435319e1.jpg

İstanbul’a tatil için gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal ile birlikte Ortaköy’de bir restoranda yemek yedi. Ailenin ayrıca bir seyyar satıcıdan midye satın aldığı da belirlendi.Gece Fatih’te konakladıkları otelde rahatsızlanan aile, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ambulansla hastanelere kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadir ve Masal kurtarılamadı.Anne Çiğdem Böcek’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, baba Servet Böcek’in entübe edildiği öğrenildi.Polis otel ve restoranı incelediOlayın ardından polis ekipleri hem otelde hem de ailenin yemek yediği noktalarda detaylı inceleme başlattı. Otelin güvenlik kamera görüntüleri incelenirken, tanıkların ifadeleri alındı.Beşiktaş Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti ile koordineli yürütülen çalışmada, restoranın mühürlendiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Söz konusu iş yeri kamu sağlığı ve can güvenliğini korumaya yönelik olarak süresiz mühürlenmiştir. İlçe Tarım Müdürlüğü'nce numuneler alınmış, hijyen şartlarının değerlendirilmesi için gerekli incelemeler başlatılmıştır."'Süreç yakından takip edilecek'Beşiktaş Belediyesi ayrıca, hem adli hem de idari sürecin sıkı şekilde takip edileceğini belirterek: "Kamu sağlığının korunması için gerekli tüm tedbirler eksiksiz uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.'Mekanda kötü koku'İnternette restoranla ilgili çok sayıda yorum yapıldığı görüldü. Bazı müşteriler, mekanda “kötü koku olduğu” ve tüketilen midye ile kokoreçte “kıl çıktığına” dair iddialarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/bir-ailenin-istanbul-tatili-faciaya-dondu-midye-yiyen-2-cocuk-oldu-anne-ve-baba-yogun-bakimda-1100975508.html

2025

