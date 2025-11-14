New Glenn roketi Mars görevi için uzaya fırlatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/new-glenn-roketi-mars-gorevi-icin-uzaya-firlatildi-1100987525.html
Jeff Bezos’un Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi Mars görevi kapsamında fırlatıldı.Şirketten yapılan açıklamada, Mars’a gönderilecek iki özdeş uyduyu taşıyan roketin birinci kademe güçlendiricisinin, uyduları görev için öngörülen yörüngeye yerleştirmesinin ardından başarıyla iniş yaptığı bildirildi.New Glenn roketi, ilk test uçuşunu ocak ayında tamamlamıştı.
