New Glenn roketi Mars görevi için uzaya fırlatıldı
Sputnik Türkiye
Jeff Bezos'un Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı. 14.11.2025
dünya
jeff bezos
mars
florida
blue origin
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi Mars görevi kapsamında fırlatıldı.Şirketten yapılan açıklamada, Mars’a gönderilecek iki özdeş uyduyu taşıyan roketin birinci kademe güçlendiricisinin, uyduları görev için öngörülen yörüngeye yerleştirmesinin ardından başarıyla iniş yaptığı bildirildi.New Glenn roketi, ilk test uçuşunu ocak ayında tamamlamıştı.
mars
florida
jeff bezos, mars, florida, blue origin
04:23 14.11.2025
Jeff Bezos’un Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi, Mars görevi kapsamında Florida’daki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.
ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden, Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin şirketine ait New Glenn roketi Mars görevi kapsamında fırlatıldı.
Şirketten yapılan açıklamada, Mars’a gönderilecek iki özdeş uyduyu taşıyan roketin birinci kademe güçlendiricisinin, uyduları görev için öngörülen yörüngeye yerleştirmesinin ardından başarıyla iniş yaptığı bildirildi.
New Glenn roketi, ilk test uçuşunu ocak ayında tamamlamıştı.
3I/ATLAS - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
YAŞAM
NASA alarma geçti: Harvardlı bilim insanının 'uzaylı aracı' dediği 3I/ATLAS’tan radyo sinyalleri alındı
Dün, 16:44
