Bilim insanları uyardı: Fosil yakıt emisyonları rekor seviyeye ulaştı

Bilim insanları, Paris Anlaşması hedeflerinin tehlikede olduğunu, COP30 öncesi ülkelerin iklim taahhütlerinin yetersiz kaldığını açıkladı.

Yeni yayımlanan iki rapora göre Dünya, yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla 2.6 santigrat derece ısınma yolunda ilerliyor. Uzmanlar, ülkelerin yeni iklim taahhütlerinin tehlikeli ısınmayı önlemede yetersiz kaldığını, fosil yakıt kaynaklı emisyonların ise tarihi bir zirveye ulaştığını açıkladı.Fosil yakıt emisyonları tarihi zirvedeİngiliz medyasının Climate Action Tracker tarafından yayımlanan raporuna dayandırdığı bilgilere göre, Brezilya'da devam eden COP30 İklim Zirvesi öncesinde ülkelerin sunduğu yeni planların dört yıldır 'kayda değer bir ilerleme' göstermediği bildirildi. Rapora göre, bu tablo Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1.5 santigrat derece hedefini tamamen imkansız hale getirdi.Benzer şekilde Global Carbon Project tarafından yayımlanan ikinci bir rapora göre fosil yakıt kaynaklı emisyonların 2025'te yüzde 1 artarak rekor seviyeye ulaşmasının beklendiğinin ortaya koyulduğu aktarıldı. Buna rağmen, son 10 yılda artış hızının önceki on yıla göre yarı yarıya azaldığı vurgulandı.Paris Anlaşması kapsamında ülkelerin düzenli olarak ulusal katkı beyanlarını güncellemesi gerekiyordu. Ancak bu turda yalnızca 100 ülke yeni taahhüt sundu. ABD’nin anlaşmadan çekilmesiyle küresel ısınma tahmini 2.1 dereceden 2.2 santigrat dereceye yükseldi.Rapor, atmosferdeki karbondioksit oranının 2025’te 425 ppm’e ulaşacağını, orman tahribatı ve ısınma nedeniyle doğal karbon yutaklarının zayıfladığını belirtti. Bilim insanları, COP30’da ülkelerin fosil yakıtlardan adil bir geçiş süreci üzerinde uzlaşmaları gerektiğini vurguladı.

