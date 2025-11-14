https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/merz-almayaya-gelen-ukraynalilar-bize-degil-ukraynaya-gerekliler-1101018389.html
Merz: Almaya’ya gelen Ukraynalılar bize değil Ukrayna’ya gerekliler
14.11.2025
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, son dönemde ülkeye gelen genç Ukraynalıların Almanya’nın ihtiyaç duyduğu bir nüfus olmadığını söyledi. Merz, bu kişilerin Ukrayna için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.Merz, “Bunu Zelenskiy’e de söyledim: Şu anda Ukrayna’dan gelenlerin önemli bir kısmı 18–24 yaş arası genç erkekler, çünkü ülkede askerlik 25 yaşında başlıyor. Bu gençlerin ülkede kalmasını sağlamasını istedim, çünkü onlar Ukrayna’ya lazım, Almanya’ya değil. Ukrayna’da çalışabilecek, destek olabilecek, hatta askerlik hizmetini yerine getirebilecek herkese ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.Merz, önceki gün Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, artan genç Ukraynalı göçü karşısında Kiev’in gerekli tedbirleri alması ve bu kişilere uygun hizmet yerleri sağlaması çağrısında bulunduğunu belirtti.Ukrayna’da 18 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren yeni seferberlik yasası, tüm askerlik yükümlülerinin verilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda vatandaşların askerlik şubelerine gitmesi veya elektronik askerlik sistemi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, askeri seferberlik merkezleri görevlilerinin erkekleri minibüslere zorla bindirdiği, darp ettiği ve güç kullandığı olaylar yer alıyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, bu tür ihlallerin yaygınlaştığını, görevlilerin yetkilerini kötüye kullandığını, hatta askerlik çağındaki gençleri yakalamak için araçlarla ezerek kazalara neden oldukları belirtmişti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkeye gelen 18–24 yaş arası genç Ukraynalı erkeklere Almanya'nın değil, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğunu belirterek Kiev yönetimini önlem almaya çağırdı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Berlin’de düzenlediği ortak basın toplantısında, son dönemde ülkeye gelen genç Ukraynalıların Almanya’nın ihtiyaç duyduğu bir nüfus olmadığını söyledi. Merz, bu kişilerin Ukrayna için kritik öneme sahip olduğunu belirtti.
Merz, “Bunu Zelenskiy’e de söyledim: Şu anda Ukrayna’dan gelenlerin önemli bir kısmı 18–24 yaş arası genç erkekler, çünkü ülkede askerlik 25 yaşında başlıyor. Bu gençlerin ülkede kalmasını sağlamasını istedim, çünkü onlar Ukrayna’ya lazım, Almanya’ya değil. Ukrayna’da çalışabilecek, destek olabilecek, hatta askerlik hizmetini yerine getirebilecek herkese ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Merz, önceki gün Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptığını, artan genç Ukraynalı göçü karşısında Kiev’in gerekli tedbirleri alması ve bu kişilere uygun hizmet yerleri sağlaması çağrısında bulunduğunu belirtti.
Ukrayna’da 18 Mayıs 2024’te yürürlüğe giren yeni seferberlik yasası, tüm askerlik yükümlülerinin verilerini güncellemesini zorunlu kılıyor. Bu kapsamda vatandaşların askerlik şubelerine gitmesi veya elektronik askerlik sistemi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.
Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerde, askeri seferberlik merkezleri görevlilerinin erkekleri minibüslere zorla bindirdiği, darp ettiği ve güç kullandığı olaylar yer alıyor. Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Dmitriy Lubinets, bu tür ihlallerin yaygınlaştığını, görevlilerin yetkilerini kötüye kullandığını, hatta askerlik çağındaki gençleri yakalamak için araçlarla ezerek kazalara neden oldukları belirtmişti.