Kremlin: Rusya, Kuzey Kore'nin yardımlarını asla unutmayacak

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki çatışmalarda Rus ordusuna uzattığı yardım elini asla unutmayacaklarını vurguladı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Kore ordusunun özel askeri harekat sırasında Rus ordusuna verdiği desteğin Rusya'da asla unutulmayacağını belirtti.Peskov, "Kuzey Kore'deki dostlarımıza fedakarca ve kahramanca yardımları için gerçekten minnettar ve müteşekkiriz. Bu yardımı asla unutmayacağız. Kuzey Koreli dostlarımız bize gerçekten yardım ediyor ve buna çok değer veriyoruz" dedi.Peskov, Kuzey Koreli istihkam birliklerinin Kursk Bölgesi'nde çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.'G20'deki çalışmalar politize edilmemeli'📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları: 🔴Rusya G20'deki çalışmalara ilgi duymaya devam ediyor ancak bu çalışmaların politize edilmesine karşı 🔴G20, bünyesindeki ülkeler için değerini ve önemini kesinlikle koruyor 🔴Rusya, ABD'nin Karayipler'deki durumu istikrarsızlaştırmayacağını umuyor 🔴Uluslararası forumlarda nihai ortak belgelerin mutabakatında, oybirliğine varılamaması nedeniyle sorun yaşandığını düşünüyoruz

