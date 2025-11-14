https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/kiev-yonetimi-abdden-sinir-disi-edilecek-ukraynalilara-iyi-bir-yer-bulmaya-haziriz-1101015250.html

Kiev yönetimi: ABD'den sınır dışı edilecek Ukraynalılara 'iyi bir yer bulmaya' hazırız

Kiev yönetimi: ABD'den sınır dışı edilecek Ukraynalılara ‘iyi bir yer bulmaya’ hazırız

Washington Post’un haberine göre Kiev yönetiminden, ABD’nin bazı Ukrayna vatandaşlarını sınır dışı etmeye hazırlandığına dair bilgilerin ardından dikkat çekici bir açıklama geldi. Gazeteye konuşan, Vladimir Zelenskiy’in ismi açıklanmayan bir danışmanı, Washington’un kaç kişi göndereceğinin kendileri için sorun olmadığını belirterek, “ABD istediği kadar kişiyi sınır dışı edebilir. Biz onlara iyi bir kullanım alanı buluruz” ifadelerini kullandı.Daha önce Washington Post, ABD’nin Ukrayna vatandaşlarına yönelik geniş kapsamlı bir deportasyon süreci hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Ukrayna’nın ABD Büyükelçisi Olga Stefanışina’nın açıklamasına göre, deportasyon yaklaşık 80 Ukraynalıyı kapsıyor.

