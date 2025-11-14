https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/istanbul-il-saglik-muduru-guner-gida-zehirlenmelerine-iliskin-olagandisi-herhangi-bir-artis-tespit-1101020333.html
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Gıda zehirlenmelerine ilişkin olağandışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir
Fatih'te bir anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul genelinde kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını...
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından Fatih'te yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.Güner, "Fatih'te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır" ifadelerine yer verdi.Hayatını kaybeden anne ve iki evladına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Güner, "Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir'' dedi.
Fatih’te bir anne ve iki çocuğunun gıda zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul genelinde kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını belirten İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte olağan dışı bir gıda zehirlenmesi artışı tespit edilmediğini açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından Fatih'te yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Güner, "Fatih’te yaşanan üzücü olayın ardından İstanbul genelinde yapılan değerlendirmelerde, gıda zehirlenmelerine ilişkin olağan dışı herhangi bir artış tespit edilmemiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapay zeka destekli erken uyarı ve izleme sistemleri tarafından da bulaşıcı hastalıklara yönelik bir alarm durumu saptanmamıştır" ifadelerine yer verdi.
Hayatını kaybeden anne ve iki evladına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Güner, "Yoğun bakımdaki babamızın durumu kritik olup tedavisi tüm imkanlarla sürdürülmektedir. Söz konusu olaya ilişkin gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri, İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle yürütülmektedir'' dedi.