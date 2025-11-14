Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail, Hamas'ın teslim ettiği esir cesedini aldı: Esir teslimleri ne zaman bitecek?
İsrail, Hamas'ın teslim ettiği esir cesedini aldı: Esir teslimleri ne zaman bitecek?
İsrail, Gazze'de Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nden aldığı son esir cesedini teslim aldığını duyurdu. Kimlik tespiti yapılacak cesedin onaylanmasının...
İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği esir cesedinin teslim alındığını duyurdu.İsrail ordusunun teslim aldığı esir cesedinin, kimlik tespit çalışmaları için Ulusal Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüleceği aktarıldı.Esir teslimleri ne zaman bitecek?Hamas bugüne kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 24 esir cesedini İsrail'e teslim etmişti.Son teslim edilen cesedin kimlik tespitinin ardından cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.
İsrail, Hamas'ın teslim ettiği esir cesedini aldı: Esir teslimleri ne zaman bitecek?

İsrail, Gazze’de Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi’nden aldığı son esir cesedini teslim aldığını duyurdu. Kimlik tespiti yapılacak cesedin onaylanmasının ardından Gazze Şeridi’nde hâlâ 3 İsrailli esirin cesedinin kaldığı belirtiliyor.
İsrail, Hamas ve Filistin İslami Cihat Hareketi'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği esir cesedinin teslim alındığını duyurdu.
İsrail ordusunun teslim aldığı esir cesedinin, kimlik tespit çalışmaları için Ulusal Adli Tıp Enstitüsü’ne götürüleceği aktarıldı.

Esir teslimleri ne zaman bitecek?

Hamas bugüne kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Gazze'deki 24 esir cesedini İsrail'e teslim etmişti.
Son teslim edilen cesedin kimlik tespitinin ardından cesedin esirlerden birine ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
