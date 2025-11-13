https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/israilli-yerlesimciler-bati-seriada-cami-kundakladi-islam-karsiti-yazilar-yazildi-1100982137.html
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'da cami kundakladı: İslam karşıtı yazılar yazıldı
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’da cami kundakladı: İslam karşıtı yazılar yazıldı
2025-11-13T19:22+0300
2025-11-13T19:22+0300
2025-11-13T19:24+0300
19:22 13.11.2025 (güncellendi: 19:24 13.11.2025)
Batı Şeria’nın kuzeyindeki Salfit kentinde bulunan Hac Hamideh Camii, perşembe sabahı İsrailli yerleşimciler tarafından ateşe verildi. Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, olayı ‘vahşi bir suç’ ve ‘Müslümanların inancına yönelik açık bir saldırı’ olarak niteledi.
Bakanlık açıklamasında, “Yerleşimci çeteleri, caminin bazı bölümlerini ateşe verdi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Bu saldırılar, kutsal mekanlara ve Filistinlilerin mülklerine yönelik sistematik ihlallerin bir parçası” ifadeleri yer aldı.
Yangın sonrası çekilen görüntülerde, caminin iç kısmının ağır hasar aldığı, Kuran-ı Kerim’in yandığı, camlarının kırıldığı ve duvarlarının is içinde kaldığı görülüyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak “İsrail hükümetini bu suçtan ve sonuçlarından doğrudan sorumlu” tuttu.
Caminin imamı Ahmed Selman, sabah namazı için geldiğinde caminin alevler içinde olduğunu gördüğünü, sivil savunma ekipleriyle birlikte yangını caminin tüm bölümlerine yayılmadan söndürdüklerini söyledi.
Ayrıca cami cemaatinden Nazmi Selman, saldırganların duvarlara “sakinleri tehdit eden ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren” İbranice sloganlar yazdığını belirterek, beldedeki Ali bin Ebi Talib Camii’nin de yıllar önce benzer bir saldırıya uğradığını hatırlattı.
IDF: Şüpheli tespit edilmedi
İsrail ordusu (IDF), olay yerine askerlerin sevk edildiğini, inceleme yapıldığını ve soruşturmanın İsrail polisine devredildiğini açıkladı. Ordu, “Herhangi bir şüpheli tespit edilmedi” ifadelerine yer verdi.
Yaklaşık 700 bin İsrailli yerleşimci, Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin parçası olarak gördüğü Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te yaşıyor. Uluslararası hukuka göre bu yerleşimler yasa dışı kabul ediliyor.
Saldırılar rekor düzeyinde

Birleşmiş Milletler verilerine göre, sadece ekim ayında Batı Şeria'da en az 264 yerleşimci saldırısı gerçekleşti. Bu sayı, BM'nin 2006'dan beri kayıt altına aldığı en yüksek rakam. Saldırılar özellikle zeytin hasadı döneminde yoğunlaştı.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, artan şiddet olaylarının “işgal hükümetinin doğrudan desteğiyle yürütülen sistematik bir politika haline geldiğini” belirterek uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı.