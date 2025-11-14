https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/investco-holdingin-20-grup-sirketine-kayyum-atandi-1100995389.html

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 şirkete daha kayyum atandı. 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T10:44+0300

2025-11-14T10:44+0300

2025-11-14T10:47+0300

ekonomi̇

nihat özçelik

tmsf

cumhuriyet başsavcılığı

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/18/1042904710_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d52e76530bf5b9a5e3a1bffed019ad7b.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında Investco Holding'e bağlı 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Geçtiğimiz günlerde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle Investco Holding'e kayyum atanmıştı. Hangi şirketlere kayyum atandı?Ne olmuştu?Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım tarihli kararlar kapsamında Investco Holding Anonim Şirketine kayyum atamıştı. Manipülasyonlar nedeniyle şirketin yöneticilerinden Nihat Özçelik ve birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/hat-holding-ve-investco-holdinge-kayyum-atandi-1100747293.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nihat özçelik, tmsf, cumhuriyet başsavcılığı, kayyum