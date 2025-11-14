Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı
10:44 14.11.2025 (güncellendi: 10:47 14.11.2025)
Investco Holding çatısı altında faaliyet gösteren 20 şirkete daha kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına yönelik soruşturması kapsamında Investco Holding'e bağlı 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Geçtiğimiz günlerde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle Investco Holding'e kayyum atanmıştı.
Hangi şirketlere kayyum atandı?
1-) Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
2-) Verusa Holding A.Ş.
3-) Verusaturk Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
4-) İnnosa Teknoloji A.Ş
5-) Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
6-) Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
7-) Pan Teknoloji A.Ş.
8-) Şişli Enerji A.Ş.
9-) Ortaköy Enerji A.Ş.
10-) Standard Boksit A.Ş.
11-) Ata Elektrik Enerjisi A.Ş
12-) Galata Altın İşletmeleri A.Ş.
13-) Core Engage Yazılım Anonim Şirketi
14-) Zeroone Interactive Yazılım Anonim Şirketi
15-) Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
16-) Uzertaş Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
17-) Rem Girişim Sermayesi Yat. Ortaklığı A.Ş.
18-) Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.
19-) Probel Yazılım Ve Bilişim Sistemleri A.Ş.
20-) Vektora Yazılım Teknolojileri Anonim Şirketi
Ne olmuştu?
Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım tarihli kararlar kapsamında Investco Holding Anonim Şirketine kayyum atamıştı. Manipülasyonlar nedeniyle şirketin yöneticilerinden Nihat Özçelik ve birlikte hareket eden kişiler de tutuklanmıştı.