Hindistan'da polis merkezinde patlama: Patlayıcı maddeden numune çıkaran en az 8 personel yaralandı
Sputnik Türkiye
2025-11-14T22:31+0300
2025-11-14T22:31+0300
2025-11-14T22:31+0300
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, Srinagar’ın Nowgam semtindeki polis karakolunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Karakol binasında ve kompleks içindeki bazı araçlarda ciddi hasar oluştu. Yetkililer, Keşmir'deki Nowgam polis karakolunda, Faridabad'da ele geçirilen patlayıcı madde örneklerinin alınması sırasında kazara patlama meydana geldiğini bildirdi.Yerel medyaya yapılan açıklamada ele geçirilen büyük miktardaki patlayıcıdan numune çıkaran en az sekiz personelin yaralandığını söyledi.
