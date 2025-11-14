Türkiye
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, Srinagar’ın Nowgam semtindeki polis karakolunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Karakol binasında ve kompleks içindeki bazı araçlarda ciddi hasar oluştu. Yetkililer, Keşmir'deki Nowgam polis karakolunda, Faridabad'da ele geçirilen patlayıcı madde örneklerinin alınması sırasında kazara patlama meydana geldiğini bildirdi.Yerel medyaya yapılan açıklamada ele geçirilen büyük miktardaki patlayıcıdan numune çıkaran en az sekiz personelin yaralandığını söyledi.
Hindistan'da polis merkezinde patlama: Patlayıcı maddeden numune çıkaran en az 8 personel yaralandı

© Ekran görüntüsüHindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki polis karakolunda ele geçirilen patlayıcılardan numune alınırken meydana gelen kazara patlama sonucu yangın çıktı. En az sekiz personel yaralandı.
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesindeki polis karakolunda ele geçirilen patlayıcılardan numune alınırken meydana gelen kazara patlama sonucu yangın çıktı. En az sekiz personel yaralandı.
Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, Srinagar’ın Nowgam semtindeki polis karakolunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Karakol binasında ve kompleks içindeki bazı araçlarda ciddi hasar oluştu.
Yetkililer, Keşmir'deki Nowgam polis karakolunda, Faridabad'da ele geçirilen patlayıcı madde örneklerinin alınması sırasında kazara patlama meydana geldiğini bildirdi.
Yerel medyaya yapılan açıklamada ele geçirilen büyük miktardaki patlayıcıdan numune çıkaran en az sekiz personelin yaralandığını söyledi.
DÜNYA
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
22:16
