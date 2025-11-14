https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/hafta-sonu-plan-yapanlar-dikkat-yagis-var-mi-1101011175.html
Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Yağış var mı?
Hafta sonu Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Hafta sonu hava nasıl olacak sorusu şimdiden aratılmaya başlandı. Plan yapmak isteyenler hem havanı kaç derece olacağını merak ediyor hem de yağış olup olmayacağını.Hafta sonu yağış var mı? Meteoroloji'nin son verilerine göre ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.Kar yağacak mı?Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.3 büyükşehirde hava durumuİstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.Ankara'da yağış var mı?Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.
Hafta sonu Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor.
Hafta sonu hava nasıl olacak sorusu şimdiden aratılmaya başlandı. Plan yapmak isteyenler hem havanı kaç derece olacağını merak ediyor hem de yağış olup olmayacağını.
Meteoroloji'nin son verilerine göre ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Budak, hafta sonu yağışın iç ve doğu bölgelerde etkili olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgeleri ve Doğu Akdeniz'de sağanak görüleceğini bildirdi.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı ve güneyi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda da yağışların yerel olarak etkili olacağını belirten Budak, yağışların etkili olduğu bölgelerin yüksek kesimlerinde yer yer kar görüleceğini de söyledi.
Budak, hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların, gelecek hafta başından itibaren kademeli olarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağını kaydetti.
3 büyükşehirde hava durumu
İstanbul'da gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini bildiren Budak, hafta sonu gündüz sıcaklıklarının 16 ila 17 derece, gece sıcaklıklarının 10 derece civarında seyredeceğini belirtti.
Ankara'da hafta sonu yağış görülmeyeceğini bildiren Budak, sıcaklıkların 12 ila 13 derece civarında olacağını aktardı.
Budak, İzmir'de de yağış beklenmediğini, sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde seyredeceğini kaydetti.