Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için 3 yıl 4 ay 15 gün hapis talebi: Aralarında futbolcular da var

Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için 3 yıl 4 ay 15 gün hapis talebi: Aralarında futbolcular da var

Geçen sezon Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylarla ilgili davada aralarında Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan...

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon 37'nci haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, beş sanık için 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapis cezası istedi. İki suçtan cezalandırılmaları talep edildiİstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tarafların avukatları katıldı.Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Fenerbahçeli futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve eski teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın, "haksız tahrik altında vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 1'er yıl 3'er aydan 3'er yıl 4'er ay 15'er güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Duruşma ertelendiCumhuriyet savcısının mütalaasını okumasının ardından söz alan sanık avukatları, savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunma yapmak üzere süre verip duruşmayı, 15 Ocak'a erteledi.

