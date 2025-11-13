20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı
18:35 13.11.2025 (güncellendi: 18:39 13.11.2025)
Şehitleri taşıyan uçak
Ayrıntılar geliyor
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri Türkiye’ye getirilmek üzere Gürcistan’dan yola çıktı.
Cenazeler Ankara’ya getirilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.
Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.
Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri:
Hv.Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ,
Hv.Plt.Bnb. Serdar USLU,
Hv.Plt.Bnb. Nihat İLGEN,
Hv.Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR,
Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümit İNCE,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Burak ÖZKAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. İlker AYKUT,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Akın KARAKUŞ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Emrah KURAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Ramazan YAĞIZ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Emre ALTIOK,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Berkay KARACA,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Burak İBBİĞİ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan ONGAN,
Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş. Ahmet Yasir KUYUCU,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Cem DOLAPCI,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Emre SAYIN