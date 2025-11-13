https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/20-sehidi-tasiyan-ucak-kalkis-yapti-1100980331.html

20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı

20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı

Sputnik Türkiye

Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri Türkiye’ye getirilmek üzere Gürcistan’dan yola çıktı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-13T18:35+0300

2025-11-13T18:35+0300

2025-11-13T18:39+0300

türki̇ye

türkiye

uçak

şehit cenazeleri

uçak kazası

haberler

son dakika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100980177_17:0:648:355_1920x0_80_0_0_749ee9ad57d7b4bcd70d035ad95921f0.png

Cenazeler Ankara’ya getirilecek.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/msb-c130-ucuslari-tedbirden-durduruldu-1100961510.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, uçak, şehit cenazeleri, uçak kazası, haberler, son dakika