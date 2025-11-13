Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/20-sehidi-tasiyan-ucak-kalkis-yapti-1100980331.html
20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı
20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı
Sputnik Türkiye
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri Türkiye’ye getirilmek üzere Gürcistan’dan yola çıktı. 13.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-13T18:35+0300
2025-11-13T18:39+0300
türki̇ye
türkiye
uçak
şehit cenazeleri
uçak kazası
haberler
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100980177_17:0:648:355_1920x0_80_0_0_749ee9ad57d7b4bcd70d035ad95921f0.png
Cenazeler Ankara’ya getirilecek.Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/msb-c130-ucuslari-tedbirden-durduruldu-1100961510.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0d/1100980177_175:0:648:355_1920x0_80_0_0_6a71c7d830da30afb99d8d22964d804a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, uçak, şehit cenazeleri, uçak kazası, haberler, son dakika
türkiye, uçak, şehit cenazeleri, uçak kazası, haberler, son dakika

20 şehidi taşıyan uçak kalkış yaptı

18:35 13.11.2025 (güncellendi: 18:39 13.11.2025)
Şehitleri taşıyan uçak
Şehitleri taşıyan uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin cenazeleri Türkiye’ye getirilmek üzere Gürcistan’dan yola çıktı.
Cenazeler Ankara’ya getirilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan'da düşmüştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.
Kazada, uçakta bulunan 20 askerin şehit olduğu açıklanmıştı.
Kazada şehit olan personelin rütbeleri ve isimleri:
Hv.Plt.Yb. Gökhan KORKMAZ,
Hv.Plt.Bnb. Serdar USLU,
Hv.Plt.Bnb. Nihat İLGEN,
Hv.Plt.Ütğm. Cüneyt KANDEMİR,
Hv.Uçk.Bkm.Ütğm. Emre MERCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Nuri ÖZCAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Kd.Bçvş. Ümit İNCE,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Hamdi Armağan KAPLAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Burak ÖZKAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. İlker AYKUT,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Akın KARAKUŞ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Emrah KURAN,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Bçvş. Ramazan YAĞIZ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Emre ALTIOK,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Berkay KARACA,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. Burak İBBİĞİ,
Hv.Uçk.Bkm.Asb.Üçvş. İlhan ONGAN,
Hv.İkm.Asb.Kd.Çvş. Ahmet Yasir KUYUCU,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Cem DOLAPCI,
Hv.Ulş.Uzm.Çvş. Emre SAYIN
C 130 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2025
TÜRKİYE
MSB: C130 uçuşları tedbiren durduruldu
12:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала