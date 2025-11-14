Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Akon gözaltına alındı: Ünlü şarkıcının tutuklanma nedeni ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Akon gözaltına alındı: Ünlü şarkıcının tutuklanma nedeni ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Akon, ABD’nin Georgia eyaletinde hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Ünlü ismin, askıya alınmış ehliyetle araç... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı Akon, ABD’nin Georgia eyaletinde hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Ünlü ismin, askıya alınmış ehliyetle araç kullanmak ve kaçırdığı mahkeme tarihine ilişkin eski bir dosya nedeniyle tutuklandığı açıklandı. Altı saat gözaltında kalan Akon, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Amerikalı şarkıcı Akon’un (Aliaune Thiam), geçtiğimiz Cuma günü Georgia’da gözaltına alınmasına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı saat 11.00 civarında gözaltına alınarak Chamblee Polis Departmanı’na götürüldü ve yaklaşık altı saat tutuklu kaldı.

Roswell, New Mexico’dan çıkan yakalama kararı

Yeni belgeler, Akon hakkında Roswell, New Mexico tarafından çıkarılan bir yakalama kararı bulunduğunu ortaya koyuyor.
Suçlamalar şunlar:
Askıya alınmış ehliyetle araç kullanmak,
Mahkeme tarihini kaçırmak.
Belgeler, Akon’un Ocak 2023’te gitmediği bir duruşma nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıktığını gösteriyor.

Tesla Cybertruck arıza yapınca yakalandı

Olayın zinciri oldukça dikkat çekici.
İddialara göre:
Akon’un Tesla Cybertruck aracı yolda bozuldu.
Polis, aracın plakasını tarayınca askıda olan ehliyet ve eski yakalama emri ortaya çıktı.
Araç çekilirken Akon’un yanında yasadışı bir elektronik sigara da bulundu ve polis tarafından el konuldu.
Bu süreçte güvenlik kameraları, Akon’un bir oto cam filmi şirketi olan Tint World'de bulunduğunu doğruladı.

Menajerden açıklama: 'Tamamen bürokratik bir hata'

Akon’un temsilcisi, olayın bir suç değil bir bürokrasi faciası olduğunu savundu:
Ehliyet cezası ödenmişti ancak sistemde doğru işlenmedi. Bu nedenle dosya gereksiz yere ilerledi. Sorun Aralık ayında mahkemede çözülecek.”

Mugshot sosyal medyada yayılınca tartışma büyüdü

Gözaltı sonrası Akon’un mugshot fotoğrafı sosyal medyada hızla dolaşıma girdi.
Bu durum, sanatçının geçmişteki adli sorunlarını da yeniden gündeme taşıdı.

Akon’un adli geçmişi: Altı gözaltı, bir mahkumiyet

52 yaşındaki yıldızın altı kez tutuklandığı, ancak yalnızca bir kez hüküm giydiği biliniyor.
1998’de New Jersey’de silah bulundurmaktan suçlu bulunmuş,
Üç yıl denetimli serbestlik almıştı.
Akon, 2008’de de “suç dolu bir geçmişi olduğu” yönündeki iddialarının büyük bölümünün abartı olduğu ortaya çıkınca tartışma yaratmıştı.
