https://anlatilaninotesi.com.tr/20251105/sudan-ordusu-abdnin-ateskes-teklifini-reddetti-savasmaya-devam-edecegiz-1100753824.html

Sudan ordusu ABD’nin ateşkes teklifini reddetti: 'Savaşmaya devam edeceğiz'

Sudan ordusu ABD’nin ateşkes teklifini reddetti: 'Savaşmaya devam edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Sudan ordusu, ABD’nin ateşkes teklifini geri çevirdi. Ordu, halkı 'isyancı güçlere karşı genel seferberliğe' çağırdı. Ülkede çatışmalar Darfur bölgesinde... 05.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-05T13:13+0300

2025-11-05T13:13+0300

2025-11-05T13:13+0300

dünya

abd

sudan

darfur

hızlı destek güçleri (rsf)

i̇ç savaş

sudan ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/05/1100753275_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_1eb28168a4d9380d9fb0732d35b82557.jpg

Sudan’da çatışmalar sona ermiyor. Sudan ordusu, ABD’nin sunduğu ateşkes önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı. Açıklama, Genelkurmay Başkanı Abdel Fattah al-Burhan’ın başkanlık ettiği acil savunma konseyi toplantısının ardından yapıldı. Ordu, yayımladığı bildiride “ABD’nin çabaları için teşekkür ediyoruz ancak isyancı milislerle mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.'Halktan destek istiyoruz'Askeri konsey, ülke genelinde “genel seferberlik” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Sudan halkı, silahlı kuvvetleri desteklemeye davet ediliyor. Hedefimiz isyancı milisleri ortadan kaldırmak” denildi.Darfur’da gerilim tırmanıyor Çatışmalar özellikle Darfur bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF), geçtiğimiz ay bölgenin en önemli şehirlerinden El-Faşer’i ele geçirmişti. Bu gelişme, ordunun batıdaki son kalesinin de düşmesi anlamına geliyor.İç savaş devam ediyorSudan’da ordu ile RSF arasında aylar süren çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden olmasına yol açtı. Şimdi ordu, savaşın “halkın desteğiyle sonlandırılacağını” savunuyor.Ordu’nun ABD teklifini reddetmesi, barış umutlarını bir kez daha zayıflattı. Sudanlı kaynaklara göre, taraflar arasında diplomatik temaslar sürse de, sahadaki durum giderek kötüleşiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/sudanda-rsf-darfurdaki-ordu-ussunun-kontrolunu-ele-gecirdigini-acikladi-1100486178.html

sudan

darfur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, sudan, darfur, hızlı destek güçleri (rsf), i̇ç savaş, sudan ordusu