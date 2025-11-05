Sudan ordusu ABD’nin ateşkes teklifini reddetti: 'Savaşmaya devam edeceğiz'

Türkiye
Sudan’da çatışmalar sona ermiyor. Sudan ordusu, ABD’nin sunduğu ateşkes önerisini kabul etmeyeceğini açıkladı. Açıklama, Genelkurmay Başkanı Abdel Fattah al-Burhan’ın başkanlık ettiği acil savunma konseyi toplantısının ardından yapıldı. Ordu, yayımladığı bildiride “ABD’nin çabaları için teşekkür ediyoruz ancak isyancı milislerle mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

'Halktan destek istiyoruz'

Askeri konsey, ülke genelinde “genel seferberlik” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Sudan halkı, silahlı kuvvetleri desteklemeye davet ediliyor. Hedefimiz isyancı milisleri ortadan kaldırmak” denildi.

Darfur’da gerilim tırmanıyor

Çatışmalar özellikle Darfur bölgesinde yoğunlaşmış durumda. Paramiliter Hızlı Destek Güçleri (RSF), geçtiğimiz ay bölgenin en önemli şehirlerinden El-Faşer’i ele geçirmişti. Bu gelişme, ordunun batıdaki son kalesinin de düşmesi anlamına geliyor.

İç savaş devam ediyor

Sudan’da ordu ile RSF arasında aylar süren çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne ve milyonlarca sivilin yerinden olmasına yol açtı. Şimdi ordu, savaşın “halkın desteğiyle sonlandırılacağını” savunuyor.
Ordu’nun ABD teklifini reddetmesi, barış umutlarını bir kez daha zayıflattı. Sudanlı kaynaklara göre, taraflar arasında diplomatik temaslar sürse de, sahadaki durum giderek kötüleşiyor.
