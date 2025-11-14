https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/domenico-tedesco-turkiyede-baskan-degistikten-sonra-calismak-kolay-degil-1100993704.html

Domenico Tedesco: Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil

Domenico Tedesco: Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İtalyan teknik adam, lige verilen milli aradan sonra sarı-lacivertlilerin çalışmalarını sürdürdüğü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde futbol direktörü Devin Özek ile gazetecilerin sorularını yanıtladı.Takımının performansının arttığını ve bunun ekip olarak başarıldığını belirterek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, "Bu yükselişin tek bir kişiyle alakası yok. Sadece ben değil, tek başınıza bir şansınız olmaz. Bunun üstesinden hep beraber geldik. Samandıra'da çalışan herkes çok iyi iş çıkardı. Çok profesyoneller, aynı zamanda çok iyi insanlar. Türkiye'de başkan değiştikten sonra çalışmak kolay değil. Geldiğimizde herkes gergindi. Onlara 'Sakin olun, işinize odaklanın' dedim. Onlarda bunu çok iyi bir şekilde yaptı. Bu çıkış aynı zamanda oyuncularla ilgili bir durum. Sahada performans gösterenler onlar. Yüksek seviyede antrenmanlar yaptılar, bu benim için çok önemliydi çünkü elimizdeki tek araç bu. Devin (Özek) sakin kaldı, beni oyunculara ve çalışanlara tanıttı. Çok fazla bilgi verdik, hepsinin birleşimi bu sürecin sırrı oldu." ifadelerini kullandı.40 yaşındaki bir teknik adam olmasına karşın kariyerinde 10 yılı geride bıraktığını ve birçok şey öğrendiğini vurgulayan Tedesco, şöyle devam etti:"Derbiler çok özel maçlar"Domenico Tedesco, derbilerin 3 puandan daha fazlası olduğunu ifade etti.Dünyanın her yerinde derbilerin moral olarak çok değerli görüldüğünü anlatan Tedesco, "Derbiler özel, çok özel maçlar. Kulüp ve taraftar için neyin önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için de derbiler çok önemli. Her maç sadece 3 puan ama derbiler çok önemlidir gerçek bu. Her ülke farklı ama bence bu kural her yerde aynı. Almanya'da Schalke-Dortmund, Rusya'da Spartak Moskova-CSKA Moskova derbisi çok önemliydi. Bizim için Galatasaray maçından önce önümüzde Çaykur Rizespor ve Ferencvaros'a karşı çok önemli maçlarımız var" şeklinde görüş belirtti.Etkisinin olduğu durumlara odaklanmayı tercih ettiğinin altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Ben etkimiz olan şeylere odaklanmayı tercih ediyorum. Bunu kasıtlı olarak yapıyorum. Neden Galatasaray maçına odaklanalım ki? Bizim Fenerbahçe'ye odaklanmamız gerekiyor. Eğer Galatasaray maçını konuşursak, ondan önceki kendi maçlarımıza olan odağımızı düşürürüz. Bir komşun yeni araba aldıysa sen de o arabayı istersin ya da dersinki onun çimi benimkinden daha yeşil. O kıyas olursa hayat sağlıklı bir hayat olmuyor" değerlendirmesinde bulundu."Kesinlikle bir forvet problemimiz yok"Domenico Tedesco, takımında santrfor eksikliği problemi görmediğini dile getirdi.Santrforlar için farklı opsiyonlarla sahaya çıkılabileceğini anlatan Tedesco, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Edin Dzeko tipinde bir oyuncuya ihtiyaç bulunup bulunmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:Sezon içerisinde çok maç yapan takımlarda sarı kart ceza problemini normal gördüğünü dile getiren İtalyan çalıştırıcı, şunları kaydetti:Tedesco, Çaykur Rizespor maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak Jayden Oosterwolde'nin Galatasaray maçını kaçırma ihtimaline karşı soruya, "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok." yanıtını verdi."İstediğimiz oyun tarzında güce çok ihtiyaç vardı"Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, oyun anlayışının fiziksel güç gerektirdiğini ve bunun için çok çalıştıklarını belirtti.Sezon başı kampında takımla olmadığını ve oraya ilişkin bir bilgisi bulunmadığını dile getiren Tedesco, "Ben kendi futbolum adına konuşabilirim, geçmiş takımlarımın datalarını biliyorum ve ben geldiğimde arada büyük bir fark vardı. Bizim istediğimiz futbola baktığınızda çok güce ihtiyacımız vardı. 3 günde bir maç yapıyoruz. Ancak bu şekilde güç kazanmak mümkün. Zagreb maçından sonra kendimize buna odaklanmamız gerektiğini söyledik. Her zaman oynama potansiyeli olan 15 oyuncuyla maç maç devam etmeliyiz. Bazı oyuncular o kadar oynamıyor ama bu her takımda öyle" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye ilk geldiği dönemde Trabzonspor ve Alanyaspor gibi fizik gücü çok iyi takımlarla oynadıklarını vurgulayan Tedesco, Süper Lig'in fiziksel açıdan çok güçlü olduğunu ve bu sebeple fiziksel gelişimi önemsediklerini aktardı.Güçlerini maç oynayarak kazandıklarını dile getiren İtalyan çalıştırıcı, hakem performanslarına ilişkin ise "Şunu söylemem gerekiyor; geldiğimden beri hakem seviyesi iyi. Maç esnasında çok kibarlar, çok saygılı şekilde davranıyorlar. Başka ülkelerde de çalıştım oralarda bu kadar çok saygı olmayabiliyor. Bazen hata yapıyorlar ama inanıyorum ki bu insanı bir şey. Kasıtlı olduğun düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kenar oyuncularının bire bir oynayan futbolcular olmadığını aktaran Tedesco, şöyle konuştu:"İrfan Can ve Cenk konusunda yeni durum yok"Domenico Tedesco, kadro dışı kararı verilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni bir durumun bulunmadığını ifade etti.Oyuncuların bireysel gelişimlerini sürdürdüğünü aktaran Tedesco, "İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun konusunda yeni durum yok. Kulüp çok netti, bence bir gelişme yok. Kazanmaya başladık ve o zaman modumuz yukarı çıktı. Sakatlıklar azaldı. Göreve geldiğimde yeni oyuncularımız ve 8 sakat futbolcumuz vardı, her şey mental çünkü maç kazanırsak herkes oynamak istiyor. İyi bir rekabet oluyor, sakatlık yok tabi bazen olabilir ama benim geçmişten gelen tecrübem bu; maç maç üzerine koymak. Çok zor bir takvimimiz var. 3 günde bir oynamak zor." şeklinde görüş belirtti.Domenico Tedesco, Emre Mor'un 2 gün önce altyapıda antrenmanlara başladığını ve oyuncunun gündemlerinde bulunmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Brown'da düşüş yok"Domenico Tedesco, sol kanat oyuncusu Archie Brown'un performansının düşmediğini savundu.Genç teknik adam, oyuncunun savunmaya daha yakın bir pozisyonda oynaması nedeniyle skor katkısının azaldığını dile getirerek, şunları kaydetti:Semedo'nun da performansından çok memnun olduğunu vurgulayan 40 yaşındaki teknik adam, "Semedo çok üst seviye bir oyuncu. Hem futbolcu hem de insan olarak. Şikayet etmiyor, sadece susup işini yapıyor. Adeta bir makina gibi. Çoğu oyuncu öyle, o da onlardan biri. Çok iyi performans sergiliyor burada olmasından dolayı çok mutluyuz." yorumunu yaptı."Yönetimden çok mutluyum"Domenico Tedesco, başkan Sadettin Saran ve yönetimiyle aralarının çok iyi olduğunu söyledi.Taraftarların şampiyonluk hayali kurmaları gerektiğini savunan Tedesco, şöyle konuştu:"Duran'ın süresi milli ara sonrası artacak"Domenico Tedesco, Kolombiyalı santrforu Jhon Duran'ın milli aranın ardından oynama süresinin artacağına inandığını dile getirdi.Duran'ın adım adım ilerlediğini aktaran genç çalıştırıcı, "Jhon Duran bence iyi adımlarla ilerliyor. Dün ve bugün ikişer idman yaptı. Maçlarda 25-30 dakika oynadı, bir sonraki adım Çaykur Rizespor, Ferencvaros veya Galatasaray maçlarında 50-55 dakika oynamak. Bence bir sonraki adıma geçmek için bu önemli. Devreyi oynarsan zaten sonrasında 10 dakika daha oynayabilirsin, bir sonraki adım bu olacak. Durumumuz rakiplere de bağlı ama bunu yapmamız gerekiyor." diye konuştu.Kontra baskılar ve savunma paylaşımı noktasında iyi işler yaptıklarını anlatan Tedesco, futbolda bazı şeylerin ise savunulamayacağını hatırlattı.Milan Skriniar'ın hem lider hem kaptan olduğuna dikkati çeken Tedesco, pozitif olmaya çalıştığını ve işinden keyif almak istediğini de sözlerine ekledi.Devin Özek: "Takım şu an çok iyi performans sergiliyor"Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın çok iyi performans sergilediğini ifade etti.Oyuncuları her zaman koruyacaklarını dile getiren Özek, şunları kaydetti:

