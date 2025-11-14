https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/besiktastan-rafa-silva-icin-resmi-aciklama-geldi-serdal-adalinin-rest-cektigi-one-suruldu-1100990976.html
Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama geldi, Serdal Adalı'nın rest çektiği öne sürüldü
14.11.2025
Beşiktaş'ın oyuncusu Rafa Silva krizi hakkında iddialar gündem olmaya devam ederken Beşiktaş kulübünden açıklama geldi. Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın idmana çıkmadığı öne sürülen iddialar arasında yer aldı. İzin istediSiyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva'nın, menajeri ve ailesiyle görüşmek için izin istediğini duyurdu.Ayrıca konuyla ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yapacağı da açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tesislerde bir araya geldiği Portekizli yıldıza rest çekti. Adalı'nın “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” dediği öne sürüldü.
Beşiktaş'ın oyuncusu Rafa Silva krizi hakkında iddialar gündem olmaya devam ederken Beşiktaş kulübünden açıklama geldi.
Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın idmana çıkmadığı öne sürülen iddialar arasında yer aldı.
Siyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva'nın, menajeri ve ailesiyle görüşmek için izin istediğini duyurdu.
Ayrıca konuyla ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yapacağı da açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir.
Öte yandan profesyonel futbolcumuz Rafa Silva, ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere 15 Kasım Cumartesi akşamına kadar kulübümüzden izin istemiştir."
Öte yandan Milliyet'in haberine
göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tesislerde bir araya geldiği Portekizli yıldıza rest çekti. Adalı'nın “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin
” dediği öne sürüldü.