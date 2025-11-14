https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/besiktastan-rafa-silva-icin-resmi-aciklama-geldi-serdal-adalinin-rest-cektigi-one-suruldu-1100990976.html

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama geldi, Serdal Adalı'nın rest çektiği öne sürüldü

14.11.2025

Beşiktaş'ın oyuncusu Rafa Silva krizi hakkında iddialar gündem olmaya devam ederken Beşiktaş kulübünden açıklama geldi. Futbolu bırakmak istediği, takımdan ayrılma düşüncesinde olduğu, Sergen Yalçın'la problemler yaşadığı iddiaları ortaya atılan Rafa Silva'nın idmana çıkmadığı öne sürülen iddialar arasında yer aldı. İzin istediSiyah-beyazlı kulüp, Rafa Silva'nın, menajeri ve ailesiyle görüşmek için izin istediğini duyurdu.Ayrıca konuyla ilgili başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısı yapacağı da açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün tesislerde bir araya geldiği Portekizli yıldıza rest çekti. Adalı'nın “Daha önce moralim bozuk, modum düşük diyerek futbolu bırakmaktan bahsediyordun ama menajerin bizimle para konuşmaya başladı. Sen futbolu bırakmak değil, takımdan ayrılmak istiyorsun. Bizimle 1.5 yıl daha sözleşmen var. 15 milyon euro getirirsen, gidebilirsin” dediği öne sürüldü.

