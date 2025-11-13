https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/akdenizde-deprem-dun-54-ve-52-ile-sallanan-bolgede-yeni-bir-sarsinti-daha-oldu-1100964807.html
Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge dünden beri hareketli. 12 Kasım Çarşamba günü de Akdeniz'de 5.4 ve 5.2 büyüklüğünde depremler... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
Akdeniz'de deprem: Dün 5.4 ve 5.2 ile sallanan bölgede yeni bir sarsıntı daha oldu
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge dünden beri hareketli. 12 Kasım Çarşamba günü de Akdeniz'de 5.4 ve 5.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.