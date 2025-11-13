Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Akdeniz'de deprem: Dün 5.4 ve 5.2 ile sallanan bölgede yeni bir sarsıntı daha oldu
Akdeniz'de deprem: Dün 5.4 ve 5.2 ile sallanan bölgede yeni bir sarsıntı daha oldu
Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge dünden beri hareketli. 12 Kasım Çarşamba günü de Akdeniz'de 5.4 ve 5.2 büyüklüğünde depremler... 13.11.2025, Sputnik Türkiye
12:42 13.11.2025
Ayrıntılar geliyor
Akdeniz'de saat 12.27'de 4.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bölge dünden beri hareketli. 12 Kasım Çarşamba günü de Akdeniz'de 5.4 ve 5.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
