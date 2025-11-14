https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/disisleri-bakanligindan-yunanistana-sifahi-nota-gunun-fotografi-1100985929.html

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'şifahi nota': 'Günün fotoğrafı'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'şifahi nota': 'Günün fotoğrafı'

Sputnik Türkiye

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasının ardından Yunanistan... 14.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-14T00:09+0300

2025-11-14T00:09+0300

2025-11-14T00:09+0300

türki̇ye

türkiye

c130

c-130 hercules

dışişleri bakanlığı

yunanistan hava kuvvetleri

azerbaycan

gürcistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/1b/1044599271_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_38f7cb4c76ba90d8e384ba3ac7740fba.jpg

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşım tepkiye sebep oldu.Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından "Günün fotoğrafı" notu ile C130 uçakları paylaşımı yapıldı. Gelen tepkiler üzerine ise yapılan paylaşım kaldırıldı. CNN Türk ise, Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'a 'şifahi nota' verdiği bildirdi.Silinen paylaşımın ardından ise Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu paylaşıldı.Şifahi nota nedir?Şifahi nota, imza kullanılmadan kurumlar arası 'sözlü' belge olarak biliniyor. Esasında yazılı bir belge olan şifahi nota, siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme gibi amaçlarla yazılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251113/dusen-askeri-kargo-ucaginda-sehit-olan-20-askerin-naasi-ankarada-1100983117.html

türki̇ye

azerbaycan

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şifahi nota, şifahi nota nedir, yunanistan paylaşım, c130