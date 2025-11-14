Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/disisleri-bakanligindan-yunanistana-sifahi-nota-gunun-fotografi-1100985929.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'şifahi nota': 'Günün fotoğrafı'
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'şifahi nota': 'Günün fotoğrafı'
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasının ardından Yunanistan... 14.11.2025
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşım tepkiye sebep oldu.Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından "Günün fotoğrafı" notu ile C130 uçakları paylaşımı yapıldı. Gelen tepkiler üzerine ise yapılan paylaşım kaldırıldı. CNN Türk ise, Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'a 'şifahi nota' verdiği bildirdi.Silinen paylaşımın ardından ise Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu paylaşıldı.Şifahi nota nedir?Şifahi nota, imza kullanılmadan kurumlar arası 'sözlü' belge olarak biliniyor. Esasında yazılı bir belge olan şifahi nota, siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme gibi amaçlarla yazılıyor.
00:09 14.11.2025
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olmasının ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşım tepki gördü. Dışişleri Bakanlığı, Yunan Hava Kuvvetleri'nin paylaşımı sonrası Yunanistan'a şifahi nota verdi.
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşım tepkiye sebep oldu.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından "Günün fotoğrafı" notu ile C130 uçakları paylaşımı yapıldı. Gelen tepkiler üzerine ise yapılan paylaşım kaldırıldı. CNN Türk ise, Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'a 'şifahi nota' verdiği bildirdi.
Silinen paylaşımın ardından ise Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu paylaşıldı.

Şifahi nota nedir?

Şifahi nota, imza kullanılmadan kurumlar arası 'sözlü' belge olarak biliniyor. Esasında yazılı bir belge olan şifahi nota, siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme gibi amaçlarla yazılıyor.
