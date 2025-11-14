https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/disisleri-bakanligindan-yunanistana-sifahi-nota-gunun-fotografi-1100985929.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a 'şifahi nota': 'Günün fotoğrafı'
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağı 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından yapılan paylaşım tepkiye sebep oldu.Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin resmi hesabından "Günün fotoğrafı" notu ile C130 uçakları paylaşımı yapıldı. Gelen tepkiler üzerine ise yapılan paylaşım kaldırıldı. CNN Türk ise, Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'a 'şifahi nota' verdiği bildirdi.Silinen paylaşımın ardından ise Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu paylaşıldı.Şifahi nota nedir?Şifahi nota, imza kullanılmadan kurumlar arası 'sözlü' belge olarak biliniyor. Esasında yazılı bir belge olan şifahi nota, siyasi sorunlar, iş birliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme gibi amaçlarla yazılıyor.
