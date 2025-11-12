FBI direktörü Patel: ABD ve Çin, fentanil öncüllerinin akışını durdurma planı üzerinde anlaştı

"Çin hükümeti, fentanil öncüllerini durdurma planı üzerinde anlaştı. Bu ne anlama geliyor? Çin Halk Cumhuriyeti, fentanil üretiminde kullanılan 13 öncül maddenin tamamını belirleyip listeledi. Ayrıca, bu ölümcül ilacı hemen üretmek için kullanılan yedi kimyasal maddeyi de kontrol etmeyi kabul ettiler. Bu maddeler artık yasaklandı ve artık Meksika uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri veya dünya çapındaki diğer uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri tarafından bu ilacı üretmek için kullanılmayacaklar"