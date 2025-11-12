https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/fbi-direktoru-patel-abd-ve-cin-fentanil-oncullerinin-akisini-durdurma-plani-uzerinde-anlasti-1100951971.html
FBI direktörü Patel: ABD ve Çin, fentanil öncüllerinin akışını durdurma planı üzerinde anlaştı
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in, ülkedeki fentanil salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında Çin'İ ziyaret etmişti. Patel, Çin ve ABD'nin fentanil öncüllerinin akışını durdurma planı üzerinde anlaştıklarını açıkladı.
FBI Direktörü Kash Patel, geçen hafta Çin'e yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Çin ve ABD'nin fentanil öncüllerinin akışını durdurma planı üzerinde anlaştıklarını söyledi.
Patel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çin hükümeti, fentanil öncüllerini durdurma planı üzerinde anlaştı. Bu ne anlama geliyor? Çin Halk Cumhuriyeti, fentanil üretiminde kullanılan 13 öncül maddenin tamamını belirleyip listeledi. Ayrıca, bu ölümcül ilacı hemen üretmek için kullanılan yedi kimyasal maddeyi de kontrol etmeyi kabul ettiler. Bu maddeler artık yasaklandı ve artık Meksika uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri veya dünya çapındaki diğer uyuşturucu kaçakçılığı örgütleri tarafından bu ilacı üretmek için kullanılmayacaklar"
FBI Başkanı, "Bu, bir FBI direktörünün on yıldan uzun bir süre sonra Çin'e gitmesi ve mevkidaşıyla birlikte konuyu doğrudan ele almak üzere görüşmesiydi" diye ekledi.