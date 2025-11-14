https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/calisanini-beyzbol-sopasiyla-darbeden-sosyal-medya-fenomeni-yakalandi-1100995656.html

Çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden sosyal medya fenomeni yakalandı

Çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden sosyal medya fenomeni yakalandı

Beyoğlu'nda iş yerindeki çalışanını darbederek tehditlerde bulunan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Tomtom Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen darp olayıyla ilgili çalışma yaptı.Bazı dizilerde de oynayan sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü'nün (43), kafesinde çalışan bir kişiyi beyzbol sopasıyla dövdüğü ve tehdit ettiği anlaşıldı. Gözaltına alınan fenomen Bahadır Ünlü, emniyete götürüldü.İşletmede yapılan kontrolde ise iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadan faaliyet gösteren kafenin daha önceden mühürlendiği, mühür bozularak izinsiz şekilde çalışmaya devam edildiği belirlendi.İş yeri yeniden mühürlenerek faaliyetlerine son verildiGözaltına alınan şüphelinin ise "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Öte yandan şüphelinin çalışanını darbettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, zanlının çalışanını beyzbol sopasıyla vurarak darbettikten sonra tehdit ettiği anlar yer alıyor.Bahadır Ünlü kimdir?Bahadır Ünlü, 27 Ocak 1982 tarihinde doğdu. Oyunculuk kariyerine “Akvariom” adlı İran-Türk ortak yapımı bir film ile başlayan ve 20'den fazla projede yer alan Ünlü; Türkçe, Almanca ve İngilizce yapımlarda oyunculuk yapmıştır.Sosyal medyada gönderileriyle fenomen olan Ünlü, son dönemlerde ise eşiyle birlikte bir kafenin işletmeciliğini üstlenmiştir.

