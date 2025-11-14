Türkiye
Bakanlık ünlü sanatçının cenazesi için devreye girdi
Bakanlık ünlü sanatçının cenazesi için devreye girdi
ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı'nın cenazesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye... 14.11.2025
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Sanatçının menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı'nın 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Merhume sanatçının cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.Edinilen bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili özel bir ekip oluşturdu. Çalışma sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi.Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı 12 Kasım'da hayatını kaybetti. Abacı'nın cenazesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilecek. Ünlü sanatçı için 17 Kasım Pazartesi günü AKM'de veda töreni yapılması planlanıyor.
Türk sanat müziğinin ünlü ismi Muazzez Abacı, geçtiğimiz haftalarda kızı Saba Abacı’yı ziyaret etmek için gittiği ABD’de kalp krizi geçirmişti. Sanatçının menajeri Taner Budak, Muazzez Abacı'nın 78'inci doğum günü olan 12 Kasım'da vefat ettiğini duyurdu.
Muazzez Abacı’nın naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi.
Merhume sanatçının cenazesi, 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından Ankara'da babası Oktay Altıoklar'ın mezarının yanına defnedilecek.
Edinilen bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili özel bir ekip oluşturdu. Çalışma sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütüldüğü ifade edildi.
Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.
