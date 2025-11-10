Trump: Mahkeme aleyhimde karar verirse ABD 2 trilyon dolardan fazla tazminat ödeme yapmak zorunda kalır

'Radikal Sol Çılgınlar' tarafından dile getirilen 'geri ödeme' rakamları ülkemiz için ne kadar kötü olacağını bildikleri halde tarifelerde kaybetmemizi görmekten memnun olacak bu kişiler tarafından, sahte muhalefetimizin açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek. Bu muhalefet ise esasen, bize misilleme olmadan gümrük vergisi uygulayabilmek için her şeyi yapmaya hazır yabancı ülkelerden geliyor.



Gerçekte geri ödememiz gereken gümrük geliri ve yatırımların toplamı 2 trilyon doların üzerinde olurdu ve bu, başlı başına bir ulusal güvenlik felaketi anlamına gelir.



ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki bize karşı olanlar, mahkemenin bu anarşistlerin ve haydutların bizi sürüklediği bu korkunç durumdan çıkmanın kolay olduğunu sanması için düşük rakamlar veriyor!