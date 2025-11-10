Trump: Mahkeme aleyhimde karar verirse ABD 2 trilyon dolardan fazla tazminat ödeme yapmak zorunda kalır
ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerinin yasal olmadığına karar vermesi halinde ABD'nin 2 trilyon dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kalacağını ve bunun 'ulusal felaket' anlamına geleceğini belirtti
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Washington'ın gümrük vergisi politikasını gayrimeşru sayması halinde ABD hükümetinin 2 trilyon dolardan fazla tazminat ödemek zorunda kalacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Radikal Sol Çılgınlar' tarafından dile getirilen 'geri ödeme' rakamları ülkemiz için ne kadar kötü olacağını bildikleri halde tarifelerde kaybetmemizi görmekten memnun olacak bu kişiler tarafından, sahte muhalefetimizin açıkladığı rakamlardan çok daha yüksek. Bu muhalefet ise esasen, bize misilleme olmadan gümrük vergisi uygulayabilmek için her şeyi yapmaya hazır yabancı ülkelerden geliyor.
Gerçekte geri ödememiz gereken gümrük geliri ve yatırımların toplamı 2 trilyon doların üzerinde olurdu ve bu, başlı başına bir ulusal güvenlik felaketi anlamına gelir.
ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki bize karşı olanlar, mahkemenin bu anarşistlerin ve haydutların bizi sürüklediği bu korkunç durumdan çıkmanın kolay olduğunu sanması için düşük rakamlar veriyor!
Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, gümrük vergilerinin yasadışı ilan edilmesi halinde ABD hükümetinin halihazırda elde ettiği 200 ila 300 milyar dolar arasındaki gümrük vergisi gelirini geri ödemek zorunda kalabileceğini söyledi.
Trump daha önce, Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerinin yasal olmadığına karar vermesi halinde yönetiminin bir yedek plan hazırlaması gerekeceğini söylemişti.