Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bati-seriada-bulunan-gumus-kap-dunyanin-en-eski-yaratilis-tasviri-cikti-1101010750.html
Batı Şeria’da bulunan gümüş kap dünyanın en eski ‘yaratılış’ tasviri çıktı
Batı Şeria’da bulunan gümüş kap dünyanın en eski ‘yaratılış’ tasviri çıktı
Sputnik Türkiye
Arkeologların bulduğu 4 bin 300 yıllık ‘kozmik düzeni’ göstererek ‘evrenin yükleşini’ simgeleyen gümüş kap dünyanın ‘yaratılışı tasvir’ eden en erken eseri çıktı. Tarihi eser İsrail Müzesi’ne götürüldü.
2025-11-14T16:21+0300
2025-11-14T16:21+0300
yaşam
batı şeria
yaratılış miti
arkeoloji
göbeklitepe
güneş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101010421_0:44:837:515_1920x0_80_0_0_e33a95d363ec5c25ce8d6ff855551f43.jpg
7.9 santimetre yüksekliğindeki bu eser, Ain Samiya kadehi olarak biliniyor ve 1970’lerde Batı Şeria’daki Kafr Malik yakınlarında bulundu ve İsrail Müzesi'ne götürüldü.Ancak bugüne kadar uzmanlar, ‘evrenin başlangıcında neden bir savaş sahnesi gösterilmediğini’ sorguladı.Araştırma ekibine göre, kadehin ilk sahnesi kaosu gösteriyor: İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar birbirine karışmış ve devasa bir yılan tarafından yönetiliyor. Küçük Güneş güçsüz bir şekilde yerde yatıyor ve gece-gündüz tasviri yok.İkinci sahnede ise 'tanrılar hayvanlardan ayrılmış ve şimdi gökyüzünde Güneş’i taşıyan göksel tekneyi tutuyor', yılan ise yenilmiş tasvir ediliyor.Türkiye’de bulunan imgelere benziyorUzmanlar, bu göksel tekne tasvirinin 7 bin yıl önce Göbeklitepe’de ve Türkiye’deki Yazılıkaya kaya mabedinde bulunan imgelerle benzerlik gösterdiğini belirtti.Türkiye’de Ain Samiya kadehine benzer göksel tasvirler içeren bronz çağ eserleri de bulunmuş durumda.İsviçre merkezli araştırma grubu Luwian Çalışmaları Vakfı tarafından bulunan tarihi eserle ilgili konuşan arkeolog Daniel Sarlo, “Kadeh, benzerlerindeki ‘Tanrıların savaşı’ gibi bir yaratım süreci değil, kozmik düzenin barışçıl ilerleyişini gösteriyor” dedi.Bu kap, insan benzeri bir figürün devasa bir yılanla karşılaştığı ‘önce ve sonra’ sahnelerini gösteriyor. Buna göre, yılan etkisiz hale getirildikten sonra Güneş gökyüzünde yerini alıyor ve iki tanrı tarafından yukarıya kaldırılıyor.‘Kaos üzerindeki zaferi simgeliyor’Arkeologlara göre bu görseller, zamanın başlangıcında düzenin kaos üzerindeki zaferini simgeleyen bir alegori. Güneş, gökyüzünde hareket ederken ‘ışık teknesi’ olarak tasvir ediliyor.Bu kap, bilinen en eski evrenin oluşum tasviri ve Babil yaratılış miti Enuma Elish’in taş tabletlere kaydedilmişmiş tasvirinden bin yıl eskiye gidiyor. İsviçreli arkeolog Daniel Sarlo, “Kap, güneşin nasıl doğduğunu, kaosu nasıl kovduğunu ve dünyayı nasıl yenilediğini gösteriyor” diyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/arkeoloji-dunyasi-karisti-misir-piramitlerinin-altinda-ikinci-gizli-sehir-kesfedildi-1099507982.html
batı şeria
göbeklitepe
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101010421_47:0:791:558_1920x0_80_0_0_3092b5eae657c9c2522fe75ff0b29842.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
batı şeria, ain samiye, kadeh, tarihi eser, yaratılış, tasvir, arkeoloji, haberler
batı şeria, ain samiye, kadeh, tarihi eser, yaratılış, tasvir, arkeoloji, haberler

Batı Şeria’da bulunan gümüş kap dünyanın en eski ‘yaratılış’ tasviri çıktı

16:21 14.11.2025
Ain Samiya kadehi
Ain Samiya kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
Abone ol
Arkeologların bulduğu 4 bin 300 yıllık ‘kozmik düzeni’ göstererek ‘evrenin yükleşini’ simgeleyen gümüş kap dünyanın ‘yaratılışı tasvir’ eden en erken eseri çıktı. Tarihi eser İsrail Müzesi’nde bulunuyor.
7.9 santimetre yüksekliğindeki bu eser, Ain Samiya kadehi olarak biliniyor ve 1970’lerde Batı Şeria’daki Kafr Malik yakınlarında bulundu ve İsrail Müzesi'ne götürüldü.
Ancak bugüne kadar uzmanlar, ‘evrenin başlangıcında neden bir savaş sahnesi gösterilmediğini’ sorguladı.
Araştırma ekibine göre, kadehin ilk sahnesi kaosu gösteriyor: İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar birbirine karışmış ve devasa bir yılan tarafından yönetiliyor. Küçük Güneş güçsüz bir şekilde yerde yatıyor ve gece-gündüz tasviri yok.
© Fotoğraf : Luwian Studies FoundationAin Samiya kadehindeki desenlerin illüstrasyona dökülmüş hali
Ain Samiya kadehindeki desenlerin illüstrasyona dökülmüş hali - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
Ain Samiya kadehindeki desenlerin illüstrasyona dökülmüş hali
© Fotoğraf : Luwian Studies Foundation
İkinci sahnede ise 'tanrılar hayvanlardan ayrılmış ve şimdi gökyüzünde Güneş’i taşıyan göksel tekneyi tutuyor', yılan ise yenilmiş tasvir ediliyor.

Türkiye’de bulunan imgelere benziyor

Uzmanlar, bu göksel tekne tasvirinin 7 bin yıl önce Göbeklitepe’de ve Türkiye’deki Yazılıkaya kaya mabedinde bulunan imgelerle benzerlik gösterdiğini belirtti.
Türkiye’de Ain Samiya kadehine benzer göksel tasvirler içeren bronz çağ eserleri de bulunmuş durumda.
İsviçre merkezli araştırma grubu Luwian Çalışmaları Vakfı tarafından bulunan tarihi eserle ilgili konuşan arkeolog Daniel Sarlo, “Kadeh, benzerlerindeki ‘Tanrıların savaşı’ gibi bir yaratım süreci değil, kozmik düzenin barışçıl ilerleyişini gösteriyor” dedi.
Bu kap, insan benzeri bir figürün devasa bir yılanla karşılaştığı ‘önce ve sonra’ sahnelerini gösteriyor. Buna göre, yılan etkisiz hale getirildikten sonra Güneş gökyüzünde yerini alıyor ve iki tanrı tarafından yukarıya kaldırılıyor.

‘Kaos üzerindeki zaferi simgeliyor’

Arkeologlara göre bu görseller, zamanın başlangıcında düzenin kaos üzerindeki zaferini simgeleyen bir alegori. Güneş, gökyüzünde hareket ederken ‘ışık teknesi’ olarak tasvir ediliyor.
Bu kap, bilinen en eski evrenin oluşum tasviri ve Babil yaratılış miti Enuma Elish’in taş tabletlere kaydedilmişmiş tasvirinden bin yıl eskiye gidiyor. İsviçreli arkeolog Daniel Sarlo, “Kap, güneşin nasıl doğduğunu, kaosu nasıl kovduğunu ve dünyayı nasıl yenilediğini gösteriyor” diyor.
Giza Piramitlerinin Altında İkinci Gizli Şehir - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2025
YAŞAM
Arkeoloji dünyası karıştı: 'Mısır piramitlerinin altında ikinci gizli şehir keşfedildi'
19 Eylül, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала