https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/bati-seriada-bulunan-gumus-kap-dunyanin-en-eski-yaratilis-tasviri-cikti-1101010750.html

Batı Şeria’da bulunan gümüş kap dünyanın en eski ‘yaratılış’ tasviri çıktı

Batı Şeria’da bulunan gümüş kap dünyanın en eski ‘yaratılış’ tasviri çıktı

Sputnik Türkiye

Arkeologların bulduğu 4 bin 300 yıllık ‘kozmik düzeni’ göstererek ‘evrenin yükleşini’ simgeleyen gümüş kap dünyanın ‘yaratılışı tasvir’ eden en erken eseri çıktı. Tarihi eser İsrail Müzesi’ne götürüldü.

2025-11-14T16:21+0300

2025-11-14T16:21+0300

2025-11-14T16:21+0300

yaşam

batı şeria

yaratılış miti

arkeoloji

göbeklitepe

güneş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101010421_0:44:837:515_1920x0_80_0_0_e33a95d363ec5c25ce8d6ff855551f43.jpg

7.9 santimetre yüksekliğindeki bu eser, Ain Samiya kadehi olarak biliniyor ve 1970’lerde Batı Şeria’daki Kafr Malik yakınlarında bulundu ve İsrail Müzesi'ne götürüldü.Ancak bugüne kadar uzmanlar, ‘evrenin başlangıcında neden bir savaş sahnesi gösterilmediğini’ sorguladı.Araştırma ekibine göre, kadehin ilk sahnesi kaosu gösteriyor: İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar birbirine karışmış ve devasa bir yılan tarafından yönetiliyor. Küçük Güneş güçsüz bir şekilde yerde yatıyor ve gece-gündüz tasviri yok.İkinci sahnede ise 'tanrılar hayvanlardan ayrılmış ve şimdi gökyüzünde Güneş’i taşıyan göksel tekneyi tutuyor', yılan ise yenilmiş tasvir ediliyor.Türkiye’de bulunan imgelere benziyorUzmanlar, bu göksel tekne tasvirinin 7 bin yıl önce Göbeklitepe’de ve Türkiye’deki Yazılıkaya kaya mabedinde bulunan imgelerle benzerlik gösterdiğini belirtti.Türkiye’de Ain Samiya kadehine benzer göksel tasvirler içeren bronz çağ eserleri de bulunmuş durumda.İsviçre merkezli araştırma grubu Luwian Çalışmaları Vakfı tarafından bulunan tarihi eserle ilgili konuşan arkeolog Daniel Sarlo, “Kadeh, benzerlerindeki ‘Tanrıların savaşı’ gibi bir yaratım süreci değil, kozmik düzenin barışçıl ilerleyişini gösteriyor” dedi.Bu kap, insan benzeri bir figürün devasa bir yılanla karşılaştığı ‘önce ve sonra’ sahnelerini gösteriyor. Buna göre, yılan etkisiz hale getirildikten sonra Güneş gökyüzünde yerini alıyor ve iki tanrı tarafından yukarıya kaldırılıyor.‘Kaos üzerindeki zaferi simgeliyor’Arkeologlara göre bu görseller, zamanın başlangıcında düzenin kaos üzerindeki zaferini simgeleyen bir alegori. Güneş, gökyüzünde hareket ederken ‘ışık teknesi’ olarak tasvir ediliyor.Bu kap, bilinen en eski evrenin oluşum tasviri ve Babil yaratılış miti Enuma Elish’in taş tabletlere kaydedilmişmiş tasvirinden bin yıl eskiye gidiyor. İsviçreli arkeolog Daniel Sarlo, “Kap, güneşin nasıl doğduğunu, kaosu nasıl kovduğunu ve dünyayı nasıl yenilediğini gösteriyor” diyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/arkeoloji-dunyasi-karisti-misir-piramitlerinin-altinda-ikinci-gizli-sehir-kesfedildi-1099507982.html

batı şeria

göbeklitepe

güneş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı şeria, ain samiye, kadeh, tarihi eser, yaratılış, tasvir, arkeoloji, haberler