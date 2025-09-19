https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/arkeoloji-dunyasi-karisti-misir-piramitlerinin-altinda-ikinci-gizli-sehir-kesfedildi-1099507982.html

Arkeoloji dünyası karıştı: 'Mısır piramitlerinin altında ikinci gizli şehir keşfedildi'

İtalyan araştırmacılar, Giza’daki Menkaure Piramidi’nin 600 metre altında ikinci bir yeraltı şehri keşfettiklerini duyurdu. Araştırma ekibi, üç büyük piramidin... 19.09.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099508179_0:0:803:452_1920x0_80_0_0_a6412b23254ddbf4f7b6cc059cc95901.png

Radar verilerine göre, Menkaure Piramidi’nin altında, daha önce Khafre Piramidi’nde tespit edilenlere benzeyen sütun benzeri yapılar bulundu. Araştırmacılar, bu bulgunun piramitlerin yalnızca görünen kısımlar değil, aynı zamanda 600 metre derinlikteki dev bir yeraltı mega-kompleksinin parçası olabileceğini ileri sürdü.Bilim dünyasında tartışmaAraştırmanın ortak yazarı, University of Strathclyde’dan radar uzmanı Filippo Biondi, ölçümlerin yüzde 90 oranında Menkaure ile Khafre piramitlerinin aynı yapısal sütunları paylaştığını gösterdiğini söyledi. Biondi, “Giza piramitleri aslında dev bir yeraltı şehrinin yalnızca görünen kısmı olabilir” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.Buna karşılık, dünyaca ünlü Mısırbilimci Dr. Zahi Hawass, bu iddiaları reddetti. Hawass, “Yüzlerce metre derinliği analiz edecek teknolojimiz yok. Bu yüzden bu tür sonuçlar bilimsel açıdan güvenilir değil” dedi.38 bin yıllık bir medeniyet i̇ddiasıAraştırmacılar, söz konusu sütunların yaşını yaklaşık 38 bin yıl olarak tahmin ediyor ve bunların kayıp bir uygarlık tarafından inşa edilmiş olabileceğini savunuyor. Ekibe göre, yaklaşık 12 bin 800 yıl önce yaşanan küresel bir felaket — muhtemelen bir kuyruklu yıldız çarpması — bu gelişmiş uygarlığı ortadan kaldırmış olabilir.Bilimsel onay bekleniyorHenüz hakemli bir dergide yayımlanmayan araştırma, bilim dünyasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, iddiaların sansasyonel olduğunu söylerken, diğerleri olasılığı göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyor. Ancak gerçeklerin açığa çıkması için tek kesin yöntem, piramitlerin altında kazı yapılması olarak gösteriliyor.

